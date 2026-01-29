“Volo”, la mostra internazionale di ex libris che unisce Italia e Bulgaria

Sarà inaugurata lunedì 2 febbraio 2026 alle ore 17.00, presso la Sala Immersiva della Camera di Commercio di Varese, la mostra internazionale di arte grafica “Volo”, un progetto culturale di respiro europeo che vede il Comune di Bodio Lomnago tra i principali promotori e partner istituzionali dell’iniziativa.

La mostra è organizzata dalla Galleria Largo di Varna (Bulgaria) in collaborazione con il Comune di Bodio Lomnago e con l’Associazione Italiana Ex libris, ed è curata da Nelly Valcheva, direttrice artistica della Galleria. Per l’Italia, il progetto si avvale del coordinamento del progetto espositivo di Marco Franzetti.

Alla cerimonia inaugurale interverranno la Console Generale della Repubblica di Bulgaria a Milano, Ana Paskaleva, la Dott.ssa Nelly Valcheva, le autorità locali, i rappresentanti istituzionali del Comune di Bodio Lomnago e gli artisti partecipanti.

Il progetto “Volo” nasce anche grazie al ruolo attivo e continuativo del Comune di Bodio Lomnago, da anni impegnato nella promozione dell’arte grafica e dell’ex libris a livello internazionale, attraverso il concorso promosso dalla Biblioteca comunale e numerose collaborazioni culturali con realtà estere di alto profilo.

La collettiva presenta le opere di alcuni dei più importanti incisori contemporanei bulgari e italiani: Petar Lazarov, Julian Jordanov, Anna Tikhonova-Yordanova, Dimo Kolibarov, Vasil KolevVasilo, Hristo Naydenov, Hristo Kerin, Rumen Nechev, Svetoslav Kosev, Dimo Milanov, Maria Maddalena Tuccelli, Silvana Martignoni e Ivo Mosele.

Sono esposte quaranta opere originali di grande formato (circa 50 x 70 cm), realizzate con tecniche calcografiche, xilografiche e litografiche, con aperture alle nuove tecnologie digitali, a testimonianza dell’evoluzione contemporanea dell’arte grafica.

La mostra è stata proposta come evento collaterale di due prestigiosi concorsi internazionali di grafica svoltisi nel corso del 2025: il VI Concorso Internazionale Ex Libris Varna, fondato e organizzato da Largo Art Ltd.; il XIII Concorso Internazionale Ex Libris della Biblioteca di Bodio Lomnago, organizzato dal Comune di Bodio Lomnago con la collaborazione dell’Associazione Italiana Ex libris.

A latere dell’esposizione principale, saranno presentate anche trenta opere selezionate tra quelle partecipanti all’ultimo concorso di Bodio Lomnago, dedicato al tema “Le Olimpiadi dell’antichità”, rafforzando ulteriormente il legame tra il territorio e la scena artistica internazionale.

La scelta della Camera di Commercio di Varese come sede della mostra riveste un significato particolare per il Comune di Bodio Lomnago: si tratta di un luogo simbolico e strategico, nel cuore della città, punto di incontro tra istituzioni, cultura e sviluppo del territorio.

L’iniziativa rientra nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – NextGenerationEU, con il supporto dell’Unione Europea.

La mostra resterà aperta al pubblico fino a venerdì 13 febbraio 2026.

«Con “Volo” il Comune di Bodio Lomnago conferma una scelta culturale precisa: investire in progetti che creano relazioni durature e portano il nostro territorio dentro una rete europea viva e concreta – spiega Eleonora Paolelli, Sindaco di Bodio Lomnago. L’arte grafica e l’ex libris sono linguaggi raffinati ma accessibili, capaci di raccontare identità, storia e futuro. Questa mostra dimostra che anche i Comuni più piccoli possono essere protagonisti di iniziative internazionali di alto livello, quando visione e collaborazione camminano insieme. La scelta della Camera di Commercio di Varese come sede dell’esposizione ha per noi un valore particolare: è un luogo simbolico, aperto al dialogo, che rappresenta un punto di incontro strategico tra istituzioni, cultura e sviluppo del territorio.»

«“Volo” è il frutto di un percorso culturale costruito negli anni dal Comune di Bodio Lomnago per valorizzare l’arte grafica e l’ex libris come strumenti di dialogo internazionale e crescita culturale. Il progetto si avvale, per l’Italia, del coordinamento del progetto espositivo di Marco Franzetti, che ha contribuito in modo determinante alla costruzione del percorso artistico e al dialogo culturale tra i due Paesi.»

«La collaborazione con il Comune di Bodio Lomnago è solida e continuativa -aggiunge Nelly Valcheva – Curatrice della mostra e Direttrice artistica Galleria Largo. “Volo” nasce da una visione condivisa che punta a creare occasioni reali di incontro tra artisti, istituzioni e pubblico europeo attraverso l’arte grafica contemporanea.»

«Questa mostra testimonia il valore delle relazioni culturali tra Italia e Bulgaria e il ruolo fondamentale delle istituzioni locali nel promuovere scambi artistici di alto livello.» è il commento di Ana Paskaleva – Console Generale della Repubblica di Bulgaria a Milano