Whistleblowing: cos’è e come funziona, se ne parla a “La Materia del giorno”
Un appuntamento pensato per informare e stimolare una riflessione consapevole su un tema che riguarda da vicino cittadini, lavoratori e istituzioni, nel segno della trasparenza e della responsabilità civica
Un’occasione per capire meglio uno strumento sempre più centrale nella tutela della legalità e della trasparenza. Mercoledì 28 gennaio, nello spazio di Materia in via Confalonieri 5 a Castronno, l’appuntamento quotidiano con “La MateriaL’obiettivo è attivare un punto di supporto alla fruizione del parco e alla vita di quartiere: “Uno spazio che non sia solo funzionale, ma un presidio positivo di socialità, cura e decoro, capace di aumentare la vivibilità e la presenza quotidiana del giorno”, è dedicato al tema del whistleblowing.
L’incontro si svolgerà dalle 16 alle 16.20 circa e sarà trasmesso in diretta su YouTube, permettendo anche a chi non potrà essere presente fisicamente di seguire la discussione. Al centro del confronto il tema “Whistleblowing: cos’è e come funziona”, un argomento di grande attualità che riguarda la segnalazione di illeciti, irregolarità o comportamenti scorretti all’interno di enti pubblici e privati, con particolare attenzione alle tutele previste per chi decide di denunciare.
Ospite dell’incontro sarà Giorgio Fraschini, responsabile del Programma Whistleblowing a Transparency International Italia dal 2009, che verrà intervistato per chiarire i principi alla base del whistleblowing, il quadro normativo di riferimento e le modalità pratiche con cui è possibile effettuare una segnalazione in modo sicuro e conforme alla legge.
Un appuntamento pensato per informare e stimolare una riflessione consapevole su un tema che riguarda da vicino cittadini, lavoratori e istituzioni, nel segno della trasparenza e della responsabilità civica (foto: https://transparency.it/).
La Materia del Giorno è il nuovo appuntamento quotidiano di Materia e VareseNews: ogni pomeriggio un tema d’attualità raccontato da esperti e protagonisti del territorio.
