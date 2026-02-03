A Busto Arsizio nasce “Il Cortile”: una bussola per le famiglie dopo la diagnosi di disabilità

«E adesso, cosa facciamo?». È questa la domanda, carica di smarrimento, che accomuna molti genitori nel momento in cui ricevono per i propri figli una diagnosi di disabilità o di disturbo del neurosviluppo. Per rispondere a questo bisogno di orientamento e vicinanza, la cooperativa Solidarietà e Servizi ha dato vita a “Il Cortile”, un nuovo spazio di accoglienza situato in via Isonzo 2.

Pensato come un luogo aperto e accessibile — proprio come i cortili di una volta — il servizio si propone di essere un punto di riferimento per le famiglie con bambini e ragazzi dai 0 ai 18 anni, affinché nessuno debba affrontare da solo l’impatto di una notizia che cambia la vita.

Un approccio basato sulla resilienza

«Metteremo al centro le difficoltà delle famiglie, ma riconosceremo anche le loro competenze e la capacità di resilienza», spiega Laura Puricelli, responsabile dell’area Autismo e Autonomia di Solidarietà e Servizi. L’obiettivo è trasformare il momento della crisi in un cammino di crescita condiviso, dove genitori e professionisti lavorano “insieme”.

I servizi offerti: dai diritti al supporto emotivo

Il Cortile mette a disposizione un’équipe di esperti (assistenti sociali, pedagogisti, psicologi ed educatori) per offrire risposte concrete su più fronti:

Orientamento pratico: Informazioni su Legge 104, invalidità civile, diritti e procedure burocratiche spesso complesse.

Sostegno psico-educativo: Percorsi per affrontare le fatiche quotidiane e accompagnamento nei passaggi critici, come l’inserimento scolastico o l’adolescenza.

Lavoro di rete: Gruppi di sostegno per genitori e per i fratelli (siblings), oltre a momenti di formazione per gli insegnanti delle scuole del territorio.

Una bussola nel tempo

Il servizio non si esaurisce in un unico incontro, ma punta a diventare un riferimento stabile. Attraverso sportelli informativi e percorsi di counselling, Il Cortile vuole aiutare i genitori a “mettere ordine” tra pensieri ed emozioni, valorizzando le risorse che ogni nucleo familiare già possiede.

Per informazioni e contatti, il servizio risponde al numero 0331.336350 o tramite il sito ufficiale della cooperativa www.solidarietaeservizi.it.