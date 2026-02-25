A Cassinetta di Biandronno un convegno su ambiente e tutela del territorio della Provincia di Varese

Venerdì 27 febbraio 2026 alle ore 20.30, al Salone Cooking di Beko Italia a Cassinetta di Biandronno, si terrà il convegno “Ambiente e tutela del territorio della Provincia di Varese”, promosso dalla Sezione “Caccia & Tiro – Ecosistema” del Cral Beko Italia (già Whirlpool) con il patrocinio della Provincia di Varese .

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di aprire una riflessione ampia e condivisa sui temi ambientali, rivolta non soltanto al mondo venatorio ma a tutti i cittadini che hanno a cuore la salvaguardia del territorio varesino.

I temi e i relatori

Il programma prevede interventi qualificati su diversi ambiti legati alla tutela ambientale. Tra i relatori: G. Barra, presidente del Parco Campo dei Fiori, parlerà degli ambiti di tutela ambientale, M. Brenga, responsabile progetti del Parco Campo dei Fiori, approfondirà il tema M.A.B. Uomo e Biosfera, A. Bottelli, fotografo naturalista, proporrà una riflessione sul rapporto diretto con la natura, M. Zanzottera, tecnico faunistico ATC2, affronterà la gestione degli ungulati, F. Miglierina, responsabile della Polizia ittico-venatoria, analizzerà l’impatto della circolazione sulla fauna selvatica e P. Zanetti, cacciatore naturalista, porterà un contributo dal titolo “Memorie di lago”

L’incontro intende offrire spunti concreti di confronto su biodiversità, gestione faunistica, equilibrio tra attività umane e ambiente, in un territorio ricco di aree protette, laghi e zone di pregio naturalistico.

L’invito alla partecipazione è aperto a tutti, in un’ottica di dialogo e condivisione tra istituzioni, associazioni e cittadini .