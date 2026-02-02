A Gallarate passa la fiamma olimpica e Alfa porta la neve

La fiamma olimpica arriva a Gallarate. Ad accoglierla ci sarà anche la neve. Mercoledì 4 febbraio la Torcia di Milano Cortina 2026 attraverserà la città dei due galli e, giunta in Piazza Libertà, sarà accolta da una suggestiva nevicata scenica, pensata per celebrare i giochi invernali e per regalare ai cittadini (e soprattutto ai più giovani) un’esperienza indimenticabile.

A partire dalle 9:30, la fiamma attraverserà Gallarate accompagnata da oltre 3000 studenti e da numerosi cittadini distribuiti sul percorso.

Un lungo abbraccio collettivo che coinvolgerà intere generazioni, nel segno dello sport. Ad impreziosire la giornata, Alfa, il Gestore del Servizio Idrico Integrato della provincia di Varese, che – con il supporto dell’amministrazione comunale, organizzatrice della mattinata – imbiancherà il cuore pulsante della città. Una scelta non casuale: la neve, elemento simbolo dei Giochi Invernali, è fatta di acqua, risorsa vitale che Alfa difende e protegge.

Il percorso della fiamma olimpica a Gallarate

La fiamma partirà dalla rotonda tra Corso Colombo e Via Pegoraro, per proseguire lungo Via Ronchetti, fino al monumento dei Caduti. Da qui i tedofori attraverseranno Via Roma e Via Mazzini, fino a raggiungere Piazza Libertà dove, appunto, li attenderà l’inedita scenografia invernale, con la neve sparata per l’occasione, per lasciare a bocca aperta grandi e piccoli.

La Fiaccola lascerà poi il centro, passando da Corso Italia e Largo Camussi, per poi raggiungere le Vie Cavour e Milano ed imboccare Via Torino. Il passaggio si concluderà intorno alle 10:15 ad Arnate, all’altezza della stazione di servizio Eni, pochi metri oltre l’incrocio con Via XXII Marzo. Il suo viaggio proseguirà poi per Busto Arsizio e Saronno.

«Il passaggio della Fiamma olimpica rimarrà indelebilmente impresso nella memoria dei cittadini che vi parteciperanno. Ringrazio Alfa e il suo Presidente per aver scelto di regalare alla città di Gallarate, sede della Società, questo evocativo intrattenimento che richiama il perfetto clima delle Olimpiadi invernali”, commenta il sindaco Andrea Cassani. «La Fiamma rappresenta un momento di profonda condivisione e di orgoglio collettivo. Siamo felici di questa collaborazione con Alfa, volta a spettacolarizzare l’evento e a renderlo unico, proprio come richiesto dal comitato organizzatore dei Giochi invernali», aggiunge l’assessora allo sport, Claudia Mazzetti.

«Desideriamo accogliere la Fiamma Olimpica con la neve, perché la neve è acqua» conclude il presidente di Alfa, Paolo Mazzucchelli. «Un elemento naturale che sta alla base di Giochi invernali e che per Alfa rappresenta una responsabilità quotidiana».