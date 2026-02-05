A Laveno il centrodestra pensa a Giovanni Castelli come candidato

Il nome del candidato sindaco non è stato ancora ufficializzato, anche se il lavoro politico si sta sviluppando attorno alla figura di Giovanni Castelli, presidente della Laveno Mombello ASD . «Stiamo lavorando intorno a lui, ma l’ufficialità non c’è ancora. È questione di poco tempo e ci sarà un momento più formale per presentare la candidatura». A fare il punto è Rossana Carta, segretaria della Lega cittadina, che in vista delle elezioni amministrative della prossima primavera spiega che il gruppo sta definendo assetti e contenuti.«In questo momento è nato un gruppo molto compatto e coeso, che si sta preparando ad affrontare il percorso dei prossimi cinque anni», spiega Carta.

Pur partendo da una matrice di centrodestra, il progetto rivendica però un’impostazione più ampia. «Non sarà una lista esclusivamente di centrodestra, ma una lista civica aperta alla cittadinanza», sottolinea la segretaria della Lega, evidenziando come non siano previsti veti o preclusioni politiche. Nei mesi scorsi, spiega, è stato anche lanciato un appello pubblico a chiunque volesse contribuire alla costruzione del programma.

Un lavoro che, secondo Carta, si è sviluppato soprattutto nell’ultimo anno attraverso l’ascolto del territorio. «Abbiamo incontrato molte persone, raccolto criticità, soluzioni e proposte migliorative per il paese e il territorio. Sulla base di questo stiamo costruendo un programma pensato sia per i residenti sia per chi vive Laveno Mombello anche da turista».

In questa direzione vanno anche gli incontri già calendarizzati con le realtà locali, dalle associazioni di categoria alla Pro Loco, fino alle società sportive. «Sono momenti di ascolto e approfondimento utili a valutare possibili azioni e linee programmatiche a sostegno di tutti».

Quanto ai rapporti con le altre forze politiche presenti in paese, Carta conferma che un confronto c’è stato. «È stato giusto dialogare con tutti: parliamo di un comune, non di uno Stato. Il passaggio di ascolto e confronto è stato corretto», sottolinea, mentre il quadro elettorale inizia progressivamente a definirsi. Per le prossime settimane è atteso un aggiornamento più ufficiale, sia sul nome del candidato sindaco sia sulle linee programmatiche, che il gruppo intende presentare pubblicamente.