A Laveno Civitas pensa alle elezioni: «Ci saremo ma non c’è ancora un candidato»
«Io sono a disposizione, ma la scelta spetterà al gruppo», spiega l'attuale sindaco Santagostino ribadendo il fatto che non è ancora stato individuato il nome del prossimo candidato alle amministrative
Civitas punta sulla continuità e conferma la volontà di ripresentarsi alle prossime amministrative di Laveno Mombello con la stessa squadra che ha guidato il Comune nell’ultimo mandato. A ribadirlo è il sindaco Luca Santagostino, che parla di un gruppo compatto pronto a proseguire il percorso avviato. Non è ancora confermato invece, il nome del candidato sindaco.
«La lista si ripresenta con lo stesso gruppo della giunta e del consiglio comunale per proseguire il lavoro avviato», spiega Santagostino, rivendicando i risultati ottenuti in questi anni. Secondo il primo cittadino, oltre l’80% degli obiettivi fissati nel programma elettorale è stato raggiunto, a cui si sono aggiunti numerosi interventi su criticità emerse solo dopo l’insediamento, problemi “che giacevano da decenni” e che l’amministrazione si è trovata a dover affrontare.
Un percorso che, sottolinea il sindaco, è stato possibile grazie alla coesione del gruppo e al contributo di consiglieri e cittadini che hanno lavorato attorno al progetto. «Non è stato il lavoro di una o due persone, ma di una squadra», ribadisce, richiamando anche il profondo rinnovamento dell’organizzazione comunale, oggi più giovane e orientata agli obiettivi. Un cambiamento che, nelle intenzioni, dovrebbe consolidarsi nel prossimo mandato.
Nelle prossime settimane Civitas avvierà una serie di incontri pubblici per condividere il metodo e i valori che hanno caratterizzato l’esperienza amministrativa e per costruire il nuovo programma elettorale. Al centro, ancora una volta, l’interesse della collettività, la distanza dalle logiche di partito e l’attenzione alle competenze di chi decide di mettersi in gioco per il Comune.
Quanto alla candidatura a sindaco, Santagostino mantiene la linea già seguita cinque anni fa. «Io sono a disposizione, ma la scelta spetterà al gruppo», chiarisce. «Se il gruppo sceglierà un altro candidato, io lavorerò al suo fianco nel ruolo che mi verrà chiesto», aggiunge. Una posizione che, di fatto, smentisce le voci circolate nelle scorse settimane su nomi già individuati per la successione. «Non è stato deciso nulla», conclude Santagostino.
