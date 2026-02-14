A Laveno il primo incontro della lista Civitas in vista delle elezioni: “Comunità al centro”

Grande partecipazione e forte coinvolgimento della cittadinanza al primo incontro pubblico promosso dalla Lista Civitas in vista delle prossime elezioni amministrative, in programma nella primavera 2026. L’appuntamento, svoltosi presso la Sala Civica, ha adottato la formula del World Café, un metodo di confronto dinamico e partecipato che favorisce il dialogo strutturato tra i cittadini. La risposta è stata significativa: oltre sessanta persone hanno preso parte ai tavoli di lavoro, contribuendo attivamente con idee, proposte e spunti concreti di riflessione per il futuro della città. Tre i macro-temi affrontati: vivere bene a Laveno Mombello, servizi, Scuola, Comunità sostenibilità ambientale ed economica, il futuro del territorio.

(foto sopra di repertorio)

Come spiegato nel comunicato stampa inviato dalla Lista Civitas, qui riportato integralmente: il confronto, guidato da tre facilitatori con il supporto di altrettanti moderatori, ha permesso di far emergere non solo criticità, ma soprattutto visioni, progettualità e priorità condivise. Numerosi gli interventi costruttivi, le proposte operative e le indicazioni su temi strategici come la qualità della vita, il rafforzamento dei servizi, il sostegno alle famiglie, la valorizzazione del territorio e lo sviluppo sostenibile.

A coordinare l’incontro è stata la Consigliera Paola Sacchiero, che ha svolto anche il ruolo di facilitatrice insieme ai Consiglieri Eduardo Prencis e Luca Poroli. Il Sindaco e gli Assessori presenti hanno mantenuto un ruolo di ascolto attivo e neutrale, raccogliendo con attenzione i contributi emersi dai tavoli.

Il clima della serata è stato caratterizzato da partecipazione autentica, dialogo rispettoso e volontà condivisa di contribuire in modo concreto alla costruzione del programma amministrativo. Un segnale importante che conferma una modalità di lavoro che CIVITAS ha riproposto e che aveva già adottato anche nella stesura del precedente programma elettorale: il coinvolgimento diretto della comunità attraverso momenti di confronto pubblico e incontri con i cittadini.

Già fissato il prossimo appuntamento: domenica 22 febbraio alle ore 9.30, ancora con modalità partecipativa, per proseguire il percorso di ascolto e co-progettazione.

Una lista autenticamente civica

Nel corso della serata, CIVITAS ha ribadito con chiarezza la propria identità: una lista completamente civica, senza orientamenti politici di destra o di sinistra e senza simboli di partito. In un contesto in cui spesso liste dichiarate civiche si collocano esplicitamente in schieramenti di centrodestra o centrosinistra o ricevono l’appoggio diretto di partiti politici, CIVITAS conferma la propria indipendenza. Nessun simbolo di partito, nessuna appartenenza ideologica precostituita: solo un progetto locale costruito esclusivamente per il bene di Laveno Mombello. L’obiettivo è uno solo: mettere al centro la comunità e continuare a costruire insieme il suo futuro. Il percorso è aperto. La partecipazione è il punto di partenza. Il futuro si costruisce insieme.