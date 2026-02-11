Elezioni a Laveno, Civitas parte dal “World Café” per definire programma e candidato sindaco

Con l’avvicinarsi delle elezioni amministrative, la campagna elettorale entra nel vivo anche a Laveno Mombello. Se sul fronte del centrodestra è già circolato il nome di Giovanni Castelli come possibile candidato sindaco, il gruppo di maggioranza che governa il paese dal 2020, Civitas, sceglie una strada diversa: annuncia il primo incontro pubblico in vista delle amministrative, ma non – almeno per ora – il nome di chi guiderà la lista.

L’appuntamento è fissato per venerdì 13 febbraio alle 19.30 in Sala Civica, con un incontro organizzato secondo la formula del World Café, metodologia partecipativa che prevede tavoli di confronto tematici, facilitatori e discussione guidata per raccogliere proposte e priorità dalla cittadinanza.

In attesa del nome

La linea è chiara e viene ribadita nel comunicato diffuso dal gruppo civico: «Coerentemente con quanto avvenuto nella precedente esperienza amministrativa, anche questa volta non sarà un nome a precedere il percorso, ma sarà il percorso stesso a portare alla scelta del candidato sindaco». Un’impostazione già anticipata nei giorni scorsi, quando Civitas aveva confermato la propria presenza alla tornata elettorale senza però indicare un candidato ufficiale.

Nel frattempo, l’attuale sindaco Luca Santagostino ha dato la propria disponibilità a ricandidarsi, ma – come sottolinea la stessa lista – la decisione formale arriverà solo al termine del percorso partecipato. «Al termine della definizione del programma e della composizione della lista – si legge ancora nella nota – sarà il gruppo di Civitas, nato e cresciuto attraverso il confronto, a individuare e scegliere la persona che meglio rappresenterà il progetto condiviso».

Il metodo partecipato

Il World Café rappresenta il primo passo operativo. I partecipanti si confronteranno prima sui problemi e poi sulle possibili soluzioni, con l’obiettivo di far emergere priorità concrete che costituiranno la base del programma elettorale. Civitas rivendica inoltre la propria natura «completamente civica», senza simboli di partito né appartenenze ideologiche precostituite. «Nessun simbolo di partito, nessuna appartenenza ideologica: solo un progetto locale costruito per il bene del territorio».