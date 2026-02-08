A Luino una conferenza sull’ortodossia, “l’altro polmone della Chiesa”
Venerdì 13 febbraio nel salone parrocchiale Pio XII l’incontro con Ettore Malnati, promosso dalla Comunità Pastorale Madonna del Carmine. Un dialogo aperto sul cammino ecumenico tra Chiesa cattolica e Chiese ortodosse
Un’occasione di approfondimento teologico e culturale aperta a tutta la cittadinanza. Venerdì 13 febbraio 2026 alle ore 20.45, nel salone parrocchiale “Pio XII” di Luino, si terrà la conferenza dal titolo “L’ortodossia: l’altro polmone della Chiesa”.
Relatore della serata sarà monsignor Ettore Malnati, già parroco e già vicario episcopale per il Laicato e la Cultura della diocesi di Trieste, oltre che docente in diversi atenei. L’incontro è organizzato dalla Comunità Pastorale Madonna del Carmine di Luino, in collaborazione con l’associazione culturale I sassi di lago e Studium Fidei, con il patrocinio della Città di Luino.
La riflessione prenderà spunto dal volume di Malnati Ortodossi. Dalla Chiesa indivisa alle Autocefalie (Cantagalli), frutto della profonda attenzione e stima che l’autore ha sempre riservato alle comunità delle Chiese ortodosse. Un interesse maturato anche grazie al lungo ministero svolto nella diocesi di Trieste, terra di confine e di dialogo tra tradizioni cristiane diverse.
Al centro dell’incontro vi sarà il tema dell’unità delle origini della Chiesa – dall’annuncio di Gerusalemme alle Chiese paoline, fino al patrimonio sinodale della Pentarchia – e la speranza di un cammino ecumenico fondato su spiritualità e fraternità, nel solco indicato da Giovanni XXIII, Paolo VI, Atenagora, Bartolomeo e più recentemente da papa Francesco.
L’ingresso è libero e aperto a tutti.
