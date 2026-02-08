A Luino una conferenza sull’ortodossia, “l’altro polmone della Chiesa”

Un’occasione di approfondimento teologico e culturale aperta a tutta la cittadinanza. Venerdì 13 febbraio 2026 alle ore 20.45, nel salone parrocchiale “Pio XII” di Luino, si terrà la conferenza dal titolo “L’ortodossia: l’altro polmone della Chiesa”.

Relatore della serata sarà monsignor Ettore Malnati, già parroco e già vicario episcopale per il Laicato e la Cultura della diocesi di Trieste, oltre che docente in diversi atenei. L’incontro è organizzato dalla Comunità Pastorale Madonna del Carmine di Luino, in collaborazione con l’associazione culturale I sassi di lago e Studium Fidei, con il patrocinio della Città di Luino.

La riflessione prenderà spunto dal volume di Malnati Ortodossi. Dalla Chiesa indivisa alle Autocefalie (Cantagalli), frutto della profonda attenzione e stima che l’autore ha sempre riservato alle comunità delle Chiese ortodosse. Un interesse maturato anche grazie al lungo ministero svolto nella diocesi di Trieste, terra di confine e di dialogo tra tradizioni cristiane diverse.

Al centro dell’incontro vi sarà il tema dell’unità delle origini della Chiesa – dall’annuncio di Gerusalemme alle Chiese paoline, fino al patrimonio sinodale della Pentarchia – e la speranza di un cammino ecumenico fondato su spiritualità e fraternità, nel solco indicato da Giovanni XXIII, Paolo VI, Atenagora, Bartolomeo e più recentemente da papa Francesco.

L’ingresso è libero e aperto a tutti.