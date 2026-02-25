A Solaro la mostra “Le Madri Costituenti”: una settimana per scoprire le donne che fecero l’Italia repubblicana

In queste settimane in cui la carta costituzionale è al centro del dibattito, l’Amministrazione comunale di Solaro sceglie di dedicare una delle iniziative per la Giornata internazionale della donna proprio alle donne che futrono protagoniste delal stesura della Costituzione italiana.

Dal 7 al 14 marzo al Polo di Comunità Regina Elena di Solaro sarà possibile visitare la mostra fotografica “Le Madri Costituenti”, un’esposizione dedicata alle 21 donne elette all’Assemblea Costituente il 2 giugno 1946. L’inaugurazione è in programma sabato 7 marzo alle 10.

L’iniziativa accende i riflettori su un capitolo fondamentale della storia repubblicana: il contributo femminile alla nascita della Carta costituzionale. Donne provenienti da percorsi diversi – ex partigiane, insegnanti, giornaliste, lavoratrici, madri – che seppero lavorare insieme in un’Assemblea composta da 556 membri, di cui 535 uomini.

L’esposizione ripercorre le storie personali e politiche delle 21 deputate, mettendo in evidenza il loro impegno sui temi dei diritti, dell’uguaglianza e della tutela della persona. Un percorso fotografico e narrativo che restituisce volti, biografie e battaglie di donne che hanno inciso in modo concreto su articoli centrali della Costituzione.

La mostra sarà visitabile negli orari di apertura della Biblioteca, offrendo così a studenti, famiglie e cittadini l’occasione di approfondire una pagina spesso poco conosciuta ma decisiva per la democrazia italiana.

L’inaugurazione di sabato 7 marzo si aprirà con i saluti istituzionali. Seguirà l’intervento della dottoressa Sara Di Giovanni, esperta di Diritto costituzionale all’Università degli Studi di Milano, che approfondirà “Il ruolo delle Madri Costituenti nell’elaborazione del testo costituzionale”. Un’occasione per riflettere sul valore dell’impegno femminile nella costruzione delle istituzioni repubblicane e sull’attualità dei principi sanciti nel 1948.