A Varese l’incontro sul referendum costituzionale sulla giustizia: sabato 21 febbraio appuntamento
Appuntamento nella sede di unaltrastoriaVarese per il confronto pubblico dedicato ai temi della riforma costituzionale. Relatori provenienti dal Coordinamento Democrazia Costituzionale e dal Comitato per il NO animano a Varese
Un momento di confronto e approfondimento dedicato al referendum costituzionale sulla giustizia. Sabato 21 febbraio alle ore 10.00, nella sede di unaltrastoriaVarese in via Francesco Del Cairo 34, si tiene l’incontro informativo interattivo con proiezione di slide dal titolo “Referendum Costituzionale Giustizia – io voto NO”.
L’iniziativa si svolge a Varese, negli spazi di unaltrastoriaVarese, e propone un’occasione di analisi e discussione aperta al pubblico sui contenuti e sulle implicazioni del quesito referendario. L’obiettivo è fornire strumenti di approfondimento e stimolare un confronto consapevole sui temi della giustizia, della Costituzione e della democrazia.
I relatori e il programma
Intervengono Francesco Montorio, componente del Direttivo del Coordinamento Democrazia Costituzionale, e l’avvocato Marco Lacchin, esponente del Comitato per il NO della Provincia di Varese. Entrambi offriranno un contributo di analisi tecnica e politica sui contenuti della riforma oggetto del referendum, accompagnando l’esposizione con la proiezione di slide.
A moderare l’incontro è Giuseppe Musolino, presidente di unaltrastoriaVarese.
L’appuntamento si configura come un incontro interattivo, con spazio per domande e interventi del pubblico, in modo da favorire un dialogo diretto tra relatori e cittadini.
Le realtà promotrici
L’iniziativa è promossa dal Comitato per il NO Provincia di Varese e dalla Società civile per il NO al referendum costituzionale, con la partecipazione della Rete Mobilitazione Globale Pace e di unaltrastoriaVarese, nodo della rete Varese Senza Frontiere.
Un momento di informazione e confronto rivolto alla cittadinanza, per approfondire i temi al centro del dibattito pubblico in vista del voto.
Per informazioni, contatti e prenotazioni, consigliate, è possibile scrivere all’indirizzo: unaltrastoria.varese@gmail.com.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Giorgio Stucchi su Scuole Materne di Gallarate, scontro sulle rette e sulla “clausola aperta”
Mia23s su Esplosioni e fiamme in una fonderia a Lonate Pozzolo
Alberto Gelosia su Il tour per la legge sulla “Remigrazione” passa anche a Gallarate: interviene l’Anpi
Felice su In Svizzera si voterà per decidere se nel Paese debba esserci un tetto massimo di dieci milioni di abitanti
Felice su Superati i 3 milioni di presenze: turismo in crescita nel Varesotto e Varese Welcome lancia nuove idee
Felice su Malpensa e Superstrada blindate per le Olimpiadi: scatta la chiusura della 336
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.