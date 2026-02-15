A Varese l’incontro sul referendum costituzionale sulla giustizia: sabato 21 febbraio appuntamento

Un momento di confronto e approfondimento dedicato al referendum costituzionale sulla giustizia. Sabato 21 febbraio alle ore 10.00, nella sede di unaltrastoriaVarese in via Francesco Del Cairo 34, si tiene l’incontro informativo interattivo con proiezione di slide dal titolo “Referendum Costituzionale Giustizia – io voto NO”.

L’iniziativa si svolge a Varese, negli spazi di unaltrastoriaVarese, e propone un’occasione di analisi e discussione aperta al pubblico sui contenuti e sulle implicazioni del quesito referendario. L’obiettivo è fornire strumenti di approfondimento e stimolare un confronto consapevole sui temi della giustizia, della Costituzione e della democrazia.

I relatori e il programma

Intervengono Francesco Montorio, componente del Direttivo del Coordinamento Democrazia Costituzionale, e l’avvocato Marco Lacchin, esponente del Comitato per il NO della Provincia di Varese. Entrambi offriranno un contributo di analisi tecnica e politica sui contenuti della riforma oggetto del referendum, accompagnando l’esposizione con la proiezione di slide.

A moderare l’incontro è Giuseppe Musolino, presidente di unaltrastoriaVarese.

L’appuntamento si configura come un incontro interattivo, con spazio per domande e interventi del pubblico, in modo da favorire un dialogo diretto tra relatori e cittadini.

Le realtà promotrici

L’iniziativa è promossa dal Comitato per il NO Provincia di Varese e dalla Società civile per il NO al referendum costituzionale, con la partecipazione della Rete Mobilitazione Globale Pace e di unaltrastoriaVarese, nodo della rete Varese Senza Frontiere.

Un momento di informazione e confronto rivolto alla cittadinanza, per approfondire i temi al centro del dibattito pubblico in vista del voto.

Per informazioni, contatti e prenotazioni, consigliate, è possibile scrivere all’indirizzo: unaltrastoria.varese@gmail.com.