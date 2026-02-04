A Varese torna lo stupore della cena al buio

Esiste un appuntamento che è diventato una tradizione. Un evento che non si guarda, ma si ascolta, si tocca e si respira. Dove i colori lasciano il posto alle sfumature dei sapori e dove il tempo smette di essere scandito dalle luci di uno smartphone per tornare a mettere al centro la persona. Per riscoprire questa dimensione sospesa, i Ciechi e Ipovedenti Sportivi Varesini (CISV – foto in alto), affiliati alla Uisp, invitano la cittadinanza a un’esperienza trasformativa: la Cena al Buio che si terrà venerdì 20 febbraio, alle ore 19.45, nella mensa Fuoricontesto di via Dunant a Varese.

L’invito è quello di lasciare a casa la vista per lasciarsi guidare dal cuore e dall’intuito. In una sala avvolta dall’oscurità totale, dove non serve neppure coprire gli occhi perché il buio è assoluto, i commensali saranno accompagnati ai tavoli proprio da chi quella dimensione la abita ogni giorno: saranno infatti i non vedenti e gli ipovedenti a fare da guida. Ai partecipanti sarà chiesto di aiutarsi nel passare i piatti, trasformando la cena in un momento di conoscenza reciproca.

Il presidente del CISV Giovanni Castiglione, con i componenti del direttivo Antonella Cagnetta, Antonella Poretti, Andrea Priola e Giuseppe Rosafio —giocatore della squadra di baseball BXC —, descrivono l’evento come un viaggio sensoriale indimenticabile. Tra le portate segrete, la serata sarà animata da momenti musicali e sorprese, offrendo uno spazio aperto alla curiosità di chiunque voglia conoscere da vicino la realtà di chi non vede. «Dato l’entusiasmo che riscuote, stiamo pensando di portare questo evento anche fuori dalla città di Varese – spiega Antonella Cagnetta – Stiamo cercando ristoranti, che devono disporre di locali senza tante finestre, altrimenti è difficile oscurare l’ambiente. Anche la cucina non deve essere troppo vicina alla sala da pranzo, per non rovinare l’atmosfera con la sua luce».

Partecipare a questa cena significa anche sostenere i numerosi progetti del CISV, che permette a tante persone di praticare sport come canottaggio, sci, yoga, tandem, calciobalilla con speciali palline sonore, ballo, showdown (ping pong per non vedenti), scacchi per non vedenti, nuoto, e tanto altro. L’appuntamento è informale e aperto anche ai bambini che non temono l’oscurità.

Per non rovinare l’incanto, sarà necessario spegnere cellulari e orologi luminosi, lasciando che i sensi si affinino nel silenzio della luce. Solo alla fine, per abituare gradualmente lo sguardo al mondo esterno, il caffè verrà servito nel riverbero soffuso di un lume di candela. Per vivere questa esperienza, una cena con antipasto, primo, secondo, dolce e bevande al costo di 35 euro a sostegno dell’associazione, è necessario prenotare al numero 347.3129605.

Maggiori dettagli sulle attività sportive e sociali sono disponibili cercando “Ciechi e Ipovedenti Sportivi Varesini” sui principali canali social e sul loro sito internet che trovate CLICCANDO QUI.

