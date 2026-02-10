A Varese una serata di festa per Sant’Apollonia, patrona dei dentisti

Grande partecipazione al Palace Grand Hotel di Varese per la Festa di Sant’Apollonia, patrona dei dentisti, promossa dalla Commissione Albo Odontoiatri (CAO) dell’Ordine dei Medici di Varese guidata dal dottor Pasquale Paone. La serata è stata insieme momento di celebrazione, riflessione etica e accoglienza dei nuovi professionisti.

I saluti istituzionali e il ruolo dell’Ordine

Dopo il saluto della Presidente dell’Ordine d.ssa Giovanna Beretta, sono intervenuti la prof.ssa Francesca Rovera, Presidente della Scuola di Medicina dell’Università dell’Insubria, il dr Andrea Senna, Presidente della CAO nazionale, e il drVittorio Maurino del Corso di Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria. I

l presidente Paone ha ricordato come l’Ordine dei Medici sia «la casa di tutti coloro che pongono spirito di servizio, farsi carico e responsabilità a fondamento della professione», sottolineando che la responsabilità «non è un castigo, ma un’occasione unica per mostrare cosa siamo disposti a rischiare per il bene di ogni uomo».

Sant’Apollonia e la “medicina umanista”

Due le relazioni centrali della serata: il dottor Stefano Almini, Presidente CAO di Bergamo, ha approfondito la figura di Sant’Apollonia, soffermandosi sulla raffigurazione nella cripta del Sacro Monte di Varese. Il professor Stefano Zamagni ha invece proposto una riflessione sulla responsabilità intesa come “prendersi cura” e “operare per il bene comune”, richiamando la necessità di una “medicina umanista” centrata sul malato e non solo sulla malattia e invitando a raccontare anche il bene che ogni giorno si compie in sanità.

Dodici nuovi odontoiatri nell’Albo di Varese

La celebrazione si è conclusa con la consegna del caduceo dell’Ordine e del Codice Deontologico ai dodici neo-iscritti all’Albo Odontoiatri dell’Ordine di Varese, entrati a far parte della comunità professionale nell’ultima annualità: Gianluca Ballerio, Veronica Bellora, Serghei Botnari, Anna Cristina Del Duca, Andrea Gianni, Sofia Guarneri, Simone Roatti, Roman Slobodianiuk, Yuliva Smirnova, Mahmoud Tahoun Abdelaziz, Lisa Margaret Vivaldo e Xiying Zeng.

Un passaggio di testimone che unisce tradizione, responsabilità e nuovo entusiasmo per la professione.