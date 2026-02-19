Ad Azzate dieci serate gratuite di autodifesa per le donne residenti

Prende il via ad Azzate un corso gratuito di autodifesa e sicurezza dedicato alle donne residenti in paese. L’iniziativa, promossa dal Comune di Azzate, propone un ciclo di lezioni serali pensate per fornire strumenti pratici di prevenzione, consapevolezza e gestione delle situazioni di rischio.

Gli incontri si svolgono nella palestra delle scuole elementari, con accesso da via Zocchi, a partire dal 4 marzo e proseguono per tutto il mese di aprile. Il corso è tenuto dal maestro di Krav Maga Alberto Merlo insieme al suo team. L’iscrizione non è necessaria e la partecipazione è libera.

Date e orari degli incontri

Il calendario prevede dieci appuntamenti serali, sempre dalle 21.10 alle 22.30:

4, 11, 18, 25 marzo

1, 8, 15, 22, 29 aprile

“Negli ultimi tre anni, nel mese di novembre, il Comune di Azzate ha promosso una serie di serate dedicate al tema della sicurezza e dell’autodifesa, rivolte alle donne. Un percorso che nasce dalla volontà di affrontare un tema complesso con serietà e responsabilità, senza semplificazioni né luoghi comuni”, dice il vicesindaco Giacomo Tamborini.

“È un presupposto condiviso e imprescindibile che, in una società giusta, non dovrebbe mai esistere per nessuno la necessità di doversi difendere .

Allo stesso tempo, però, riteniamo necessario essere concreti e oggettivi. Accanto alle iniziative di sensibilizzazione sul contrasto alla violenza contro le donne, crediamo sia importante offrire anche momenti formativi come questo: occasioni utili per acquisire maggiore consapevolezza, conoscere come reagire in situazioni di pericolo, come tentare una fuga da un’aggressione, come leggere e affrontare contesti di rischio“.

“L’auspicio è che quanto appreso non debba mai essere messo in pratica – continua Tamborini – . Ma la consapevolezza, la preparazione e la conoscenza possono rappresentare un supporto concreto qualora, malauguratamente, se ne presentasse la necessità.

La partecipazione numerosa registrata negli ultimi anni e la richiesta, espressa direttamente dalle partecipanti, di dare continuità a queste esperienze ci hanno portato a pensare a un’iniziativa più strutturata, che rafforzi un percorso già avviato e che risponde a un bisogno reale della nostra comunità”.

“Come amministrazione, riteniamo nostro compito ascoltare, accompagnare e offrire strumenti, continuando a lavorare, con i mezzi e le possibilità di un Ente locale, affinché la sicurezza sia una condizione garantita a tutte e a tutti, ogni giorno”, conclude il vicesindaco.