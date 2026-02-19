Varese News

Varese Laghi

Ad Azzate dieci serate gratuite di autodifesa per le donne residenti

Un percorso, promosso dall'amministrazione comunale, che punta a diffondere una cultura della sicurezza personale attraverso esercitazioni pratiche

Generico 16 Feb 2026

Prende il via ad Azzate un corso gratuito di autodifesa e sicurezza dedicato alle donne residenti in paese. L’iniziativa, promossa dal Comune di Azzate, propone un ciclo di lezioni serali pensate per fornire strumenti pratici di prevenzione, consapevolezza e gestione delle situazioni di rischio.

Gli incontri si svolgono nella palestra delle scuole elementari, con accesso da via Zocchi, a partire dal 4 marzo e proseguono per tutto il mese di aprile. Il corso è tenuto dal maestro di Krav Maga Alberto Merlo insieme al suo team. L’iscrizione non è necessaria e la partecipazione è libera.

Date e orari degli incontri

Il calendario prevede dieci appuntamenti serali, sempre dalle 21.10 alle 22.30:
4, 11, 18, 25 marzo
1, 8, 15, 22, 29 aprile

“Negli ultimi tre anni, nel mese di novembre, il Comune di Azzate ha promosso una serie di serate dedicate al tema della sicurezza e dell’autodifesa, rivolte alle donne. Un percorso che nasce dalla volontà di affrontare un tema complesso con serietà e responsabilità, senza semplificazioni né luoghi comuni”, dice il vicesindaco Giacomo Tamborini.

“È un presupposto condiviso e imprescindibile che, in una società giusta, non dovrebbe mai esistere per nessuno la necessità di doversi difendere .
Allo stesso tempo, però, riteniamo necessario essere concreti e oggettivi. Accanto alle iniziative di sensibilizzazione sul contrasto alla violenza contro le donne, crediamo sia importante offrire anche momenti formativi come questo: occasioni utili per acquisire maggiore consapevolezza, conoscere come reagire in situazioni di pericolo, come tentare una fuga da un’aggressione, come leggere e affrontare contesti di rischio“.

“L’auspicio è che quanto appreso non debba mai essere messo in pratica – continua Tamborini – . Ma la consapevolezza, la preparazione e la conoscenza possono rappresentare un supporto concreto qualora, malauguratamente, se ne presentasse la necessità.
La partecipazione numerosa registrata negli ultimi anni e la richiesta, espressa direttamente dalle partecipanti, di dare continuità a queste esperienze ci hanno portato a pensare a un’iniziativa più strutturata, che rafforzi un percorso già avviato e che risponde a un bisogno reale della nostra comunità”.
“Come amministrazione, riteniamo nostro compito ascoltare, accompagnare e offrire strumenti, continuando a lavorare, con i mezzi e le possibilità di un Ente locale, affinché la sicurezza sia una condizione garantita a tutte e a tutti, ogni giorno”, conclude il vicesindaco.

Tutti gli eventi

di febbraio  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 19 Febbraio 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.