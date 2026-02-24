Addio a Raoul Lucchina, una vita dedicata alle case di Varese

È scomparso improvvisamente Raoul Lucchina, geometra e amministratore di condominio apprezzato e stimato per la sua competenza e la sua umanità. Aveva 57 anni e lascia un vuoto significativo nel tessuto professionale e umano della città.

Nato nel 1969, Raoul aveva seguito sin da giovane il percorso tracciato dal padre Giuseppe, iniziando con esperienze negli ambiti della costruzione e delle diverse professionalità artigianali. Un bagaglio esperienziale che si sarebbe rivelato prezioso nella sua carriera professionale. Dopo aver conseguito il diploma presso l’Istituto Tecnico Statale per Geometri “Pier Luigi Nervi” di Varese nel 1994, aveva iniziato il praticantato nel studio di famiglia, dedicandosi a tutti gli aspetti dell’attività: dalla segreteria ai rilievi, dalla gestione amministrativa alle pratiche di edilizia minore.

Abilitato alla libera professione dal 1997 e iscritto al Collegio dei Geometri di Varese, aveva fatto dell’amministrazione condominiale il suo ambito di specializzazione. Una competenza per cui era divenuto un punto di riferimento, operando secondo standard qualitativi elevati. Iscritto ai principali organismi del settore, gestiva numerosi stabili con professionalità e dedizione. Nel 2011 aveva inoltre conseguito l’attestato di Certificatore Energetico, ampliando ulteriormente le sue competenze tecniche. La sua expertise in materia di barriere architettoniche lo aveva reso un docente ricercato dal Collegio dei Geometri, dove teneva corsi di preparazione agli esami di abilitazione professionale.

Ma chi lo ha conosciuto lo ricorda soprattutto per la sua disponibilità, la sua signorilità e la sua grande umanità: le partecipazioni al dolore della famiglia hanno messo in luce il profondo stima che circondava Raoul: dai condomini che amministrava agli attestati di stima di colleghi e collaboratori, tutti evidenziano il ricordo di un uomo capace di coniugare la serietà professionale con la gentilezza dei rapporti umani.

Lo piangono la compagna Cristina con Elena e Andrea, le figlie Chiara e Vale con il piccolo Edo, i fratelli Tito e Chris, i nipoti e l’intera famiglia.

Data e luogo del funerale saranno comunicati in seguito

