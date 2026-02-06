Addio a Valentino Varena, pilastro di SOS Malnate e della Protezione Civile

Malnate e Vedano Olona piangono la scomparsa di Valentino Varena, figura storica del volontariato locale e pilastro dell’associazione SOS Malnate. Varena, che nella sua vita ha ricoperto sia il ruolo di volontario sia quello di dipendente, si è spento nella serata di ieri, lasciando un vuoto profondo nelle comunità in cui ha operato con dedizione per anni.

Un impegno costante per la comunità

Valentino Varena non è stato solo un volto familiare per SOS Malnate, ma un vero esempio di cittadinanza attiva. Oltre al suo impiego nell’associazione, ha dedicato gran parte del suo tempo libero alla Protezione Civile, interpretando il servizio verso il prossimo non come un semplice dovere, ma come una missione di vita.

«Valentino ha incarnato pienamente i valori della solidarietà e del servizio alla comunità – spiegano dall’associazione SOS Malnate – la sua scomparsa ci addolora profondamente». La sua dedizione è stata un tratto distintivo che ha segnato la storia recente del gruppo di soccorso malnatese.

Una famiglia legata al volontariato

Il legame tra la famiglia Varena e il mondo del sociale è radicato e condiviso. Insieme a Valentino, infatti, anche la moglie Luisella, i figli Federica e Roberto e il genero Mattia portano avanti la tradizione del dono del tempo e delle energie all’interno della stessa associazione. Una scelta di vita collettiva che ha reso la famiglia un punto di riferimento per l’intero territorio.

In queste ore, numerosi messaggi di cordoglio stanno giungendo ai parenti. SOS Malnate si è stretta attorno alla famiglia Varena-Farè in un abbraccio commosso, esprimendo gratitudine per tutto l’impegno profuso da Valentino negli anni di attività.

L’ultimo saluto a Vedano Olona

La comunità avrà modo di dare l’ultimo saluto a Valentino Varena all’inizio della prossima settimana. Le esequie sono state infatti fissate per lunedì 9 febbraio.

Il funerale si terrà alle ore 10.30 presso la Chiesa parrocchiale di Vedano Olona. Nella stessa sede, mezz’ora prima della funzione, alle ore 10, verrà recitato il Santo Rosario per permettere a amici, colleghi e conoscenti di raccogliersi in preghiera.