Varese News

Necrologie

Addio a Valentino Varena, pilastro di SOS Malnate e della Protezione Civile

Le realtà malnatesi ricordano con commozione lo storico volontario e dipendente che ha dedicato la propria esistenza al servizio della comunità locale

valentino varena

Malnate e Vedano Olona piangono la scomparsa di Valentino Varena, figura storica del volontariato locale e pilastro dell’associazione SOS Malnate. Varena, che nella sua vita ha ricoperto sia il ruolo di volontario sia quello di dipendente, si è spento nella serata di ieri, lasciando un vuoto profondo nelle comunità in cui ha operato con dedizione per anni.

Un impegno costante per la comunità
Valentino Varena non è stato solo un volto familiare per SOS Malnate, ma un vero esempio di cittadinanza attiva. Oltre al suo impiego nell’associazione, ha dedicato gran parte del suo tempo libero alla Protezione Civile, interpretando il servizio verso il prossimo non come un semplice dovere, ma come una missione di vita.

«Valentino ha incarnato pienamente i valori della solidarietà e del servizio alla comunità – spiegano dall’associazione SOS Malnate – la sua scomparsa ci addolora profondamente». La sua dedizione è stata un tratto distintivo che ha segnato la storia recente del gruppo di soccorso malnatese.

Una famiglia legata al volontariato
Il legame tra la famiglia Varena e il mondo del sociale è radicato e condiviso. Insieme a Valentino, infatti, anche la moglie Luisella, i figli Federica e Roberto e il genero Mattia portano avanti la tradizione del dono del tempo e delle energie all’interno della stessa associazione. Una scelta di vita collettiva che ha reso la famiglia un punto di riferimento per l’intero territorio.

In queste ore, numerosi messaggi di cordoglio stanno giungendo ai parenti. SOS Malnate si è stretta attorno alla famiglia Varena-Farè in un abbraccio commosso, esprimendo gratitudine per tutto l’impegno profuso da Valentino negli anni di attività.

L’ultimo saluto a Vedano Olona
La comunità avrà modo di dare l’ultimo saluto a Valentino Varena all’inizio della prossima settimana. Le esequie sono state infatti fissate per lunedì 9 febbraio.

Il funerale si terrà alle ore 10.30 presso la Chiesa parrocchiale di Vedano Olona. Nella stessa sede, mezz’ora prima della funzione, alle ore 10, verrà recitato il Santo Rosario per permettere a amici, colleghi e conoscenti di raccogliersi in preghiera.

Valentino Varena

Tutti gli eventi

di febbraio  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 06 Febbraio 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.