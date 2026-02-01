Varese News

Aggressione a Torino, Cecchetti (Lega): “Solidarietà al poliziotto ferito”

Il Segretario dell’Ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati parla di “terrorismo". E propone: obbligo di cauzione per chi scende in piazza

«Piena e totale solidarietà al poliziotto brutalmente aggredito a Torino durante il corteo pro Askatasuna. Quanto accaduto è vergognoso e inaccettabile: un agente martellato e preso a calci da violenti che nulla hanno a che fare con il diritto di manifestare. Questo non è dissenso, questo è terrorismo».

«Manifestare è legittimo, ma distruggere le città e picchiare le forze dell’ordine non lo sarà mai. Serve tolleranza zero verso i violenti e va applicato subito il nuovo pacchetto sicurezza proposto dalla Lega: più tutele per chi indossa una divisa e misure chiare e rigorose, come l’obbligo di cauzione per chi scende in piazza. Lo Stato deve dimostrare fermezza e stare senza ambiguità dalla parte di chi garantisce sicurezza ai cittadini».

Lo dichiara Fabrizio Cecchetti, Deputato lombardo della Lega, Segretario dell’Ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati.

Pubblicato il 01 Febbraio 2026
