Aggressione a Torino, Cecchetti (Lega): “Solidarietà al poliziotto ferito”

«Piena e totale solidarietà al poliziotto brutalmente aggredito a Torino durante il corteo pro Askatasuna. Quanto accaduto è vergognoso e inaccettabile: un agente martellato e preso a calci da violenti che nulla hanno a che fare con il diritto di manifestare. Questo non è dissenso, questo è terrorismo».

«Manifestare è legittimo, ma distruggere le città e picchiare le forze dell’ordine non lo sarà mai. Serve tolleranza zero verso i violenti e va applicato subito il nuovo pacchetto sicurezza proposto dalla Lega: più tutele per chi indossa una divisa e misure chiare e rigorose, come l’obbligo di cauzione per chi scende in piazza. Lo Stato deve dimostrare fermezza e stare senza ambiguità dalla parte di chi garantisce sicurezza ai cittadini».

Lo dichiara Fabrizio Cecchetti, Deputato lombardo della Lega, Segretario dell’Ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati.