Aggressione a Torino, Cecchetti (Lega): “Solidarietà al poliziotto ferito”
Il Segretario dell’Ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati parla di “terrorismo". E propone: obbligo di cauzione per chi scende in piazza
«Piena e totale solidarietà al poliziotto brutalmente aggredito a Torino durante il corteo pro Askatasuna. Quanto accaduto è vergognoso e inaccettabile: un agente martellato e preso a calci da violenti che nulla hanno a che fare con il diritto di manifestare. Questo non è dissenso, questo è terrorismo».
«Manifestare è legittimo, ma distruggere le città e picchiare le forze dell’ordine non lo sarà mai. Serve tolleranza zero verso i violenti e va applicato subito il nuovo pacchetto sicurezza proposto dalla Lega: più tutele per chi indossa una divisa e misure chiare e rigorose, come l’obbligo di cauzione per chi scende in piazza. Lo Stato deve dimostrare fermezza e stare senza ambiguità dalla parte di chi garantisce sicurezza ai cittadini».
Lo dichiara Fabrizio Cecchetti, Deputato lombardo della Lega, Segretario dell’Ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati.
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
PaoloFilterfree su “Ho sfiorato il cielo”: Paolo De Chiesa racconta la sua vita dalle vittorie sugli sci al colpo di pistola al volto
PaoloFilterfree su La presidenza come feed
Viacolvento su Gli aumenti nelle rette e il rischio-defezioni alla Fondazione Scuole Materne di Gallarate
Felice su Sosta selvaggia sulla Superstrada di Malpensa, 61 sanzioni per gli "aspettoni"
Felice su «Ai ragazzi servono spazi, costruiamoli insieme», a Varese 400 persone sfidano il freddo alla Marcia per la pace
BarbaraFede su Sosta selvaggia sulla Superstrada di Malpensa, 61 sanzioni per gli "aspettoni"
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.