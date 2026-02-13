Al Teatro San Luigi di Turate si ride e si pensa con “Come se niente fosse” di Davide Grillo

Sabato 14 febbraio il Teatro Parrocchiale San Luigi di Turate ospita un nuovo appuntamento della rassegna “AlternativaMente”. Alle 21 andrà in scena “Come se niente fosse”, monologo di Davide Grillo, uno spettacolo prodotto dal Teatro Metastasio di Prato e finalista al concorso In-Box 2024/25.

“Come se niente fosse” è un monologo comico, pungente e profondamente umano, che unisce comicità intelligente e riflessione, facendo sorridere e allo stesso tempo mettendo in discussione certezze e abitudini. Al centro c’è un’allerta meteo insolita: un’enorme ondata di scetticismo pronta a travolgere l’Italia. Il senso delle cose sembra evaporare, il caos avanza, i rapporti si incrinano.

In questo scenario si muove una coppia in pausa di riflessione, alle prese con una domanda tutt’altro che semplice: è rimasto ancora qualcosa per cui valga la pena restare insieme? Tra precarietà, cura, fine delle cose e quella sensazione di inadeguatezza che almeno una volta tutti abbiamo provato, lo spettacolo alterna leggerezza e profondità, senza mai perdere ritmo.

La serata si inserisce nel cartellone della rassegna teatrale “AlternativaMente”, che punta a portare a Turate proposte originali e di qualità, capaci di parlare al pubblico contemporaneo con linguaggi diversi.

Il costo del biglietto è di 8 euro, posto unico.