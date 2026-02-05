Al via le nomine per il premio Città di Sesto Calende 2026
Aperto il bando per le benemerenze civiche: i residenti hanno tempo fino al 30 giugno per segnalare i profili distintisi nel sociale, nel lavoro e nella cultura
Il Comune di Sesto Calende ha pubblicato l’avviso per il Premio Città di Sesto Calende, fissando al prossimo 30 giugno il termine ultimo per la presentazione delle candidature.
La procedura della benemerenza sestese, istituita nel 2020, segue le scadenze canoniche: i cittadini residenti hanno tempo fino alle 17:30 dell’ultimo martedì di giugno per depositare i nominativi di chi si è distinto nel corso dell’anno. I settori d’intervento sono quelli stabiliti dal regolamento: si va dal lavoro, ricerca e innovazione fino al volontariato, sport e cultura.
Per partecipare alla selezione non basta il nome: ogni proposta deve essere accompagnata da una biografia del candidato e da una relazione documentata che ne spieghi nel dettaglio i meriti. Senza questi allegati, la candidatura non viene presa in esame dalla commissione.
La modulistica per i residenti è già disponibile sul sito istituzionale dell’ente.
