Alessandro Cerea presenta “Nervi”, ecco il progetto del cantante di Varese
Appuntamento live Magazzini TuMiTurbi di Varese il 20 febbraio. Il 17 a Radio Materia per parlare del suo progetto
«Mi piace definire “Nervi” una “road song”, un viaggio spensierato attraverso un’autostrada che porta al mare, fatto di dubbi, desiderio, silenzi e canzoni cantate a squarciagola che fanno da contorno a un rapporto ancora indefinito. Il viaggio si svolge nell’arco di una giornata, dall’uscita dell’autostrada alla spiaggia che attende per la notte.», racconta Alessandro Cerea, cantante del Varesotto.
“Nervi” è il nuovo singolo di Alessandro Cerea, anticipazione dell’album d’esordio “Dirupi”, in uscita il 20 febbraio per Musica Distesa. La sera lo presenta live in anteprima ai Magazzini TuMiTurbi di Varese.
Il brano, scritto da Cerea insieme ad Andrea Minidio, si muove su un arrangiamento fresco e leggero, costruito con chitarre acustiche, vecchi sintetizzatori e drum machine. Un’estetica che richiama la generazione dei cantautori che hanno segnato gli anni passati, ma che mantiene lo sguardo sul presente e sul suo disincanto.
In questo contesto, “Nervi” diventa una fotografia in corsa: una canzone che parla di quella sospensione emotiva che si crea quando si viaggia verso qualcosa che non è ancora definito. Una storia luminosa e malinconica allo stesso tempo, che conferma la direzione narrativa e sonora dell’album.
“Nervi” si inserisce nel percorso sonoro di “Dirupi”, album suonato da Alessandro Cerea (voce, pianoforte, synth, chitarre) con il contributo di Giuliano Dottori (chitarre, basso, cori, synth), Giordano Rizzato (batteria, percussioni) e Zanira (cori). Il disco è prodotto e registrato da Giuliano Dottori e Alessandro Cerea tra il Jacuzi Studio di Milano e Il Matto Recording Studio di Varese; il mix è curato da Dottori, mentre il master porta la firma di Max Lotti. Il design del progetto è di Ludovica Limido.
Alessandro Cerea sarà ospite a Radio Materia martedì 17 febbraio, dove presenterà il nuovo singolo e racconterà il percorso che ha portato alla realizzazione di “Dirupi”.
