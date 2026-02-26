Alla LIUC di Castellanza si parla di comunicazione con Giorgio Vizioli

Riflessione sul mestiere del comunicatore e sulle trasformazioni sociali e tecnologiche che ne stanno ridefinendo ruolo e competenze. Mercoledì 4 marzo 2026, alle ore 17.30, la Biblioteca dell’Università LIUC di Castellanza ospita – anche in modalità online – un incontro dedicato al libro “Talento e Metodo, l’arte della comunicazione” di Giorgio Vizioli, pubblicato da Editoriale Delfino.

L’evento si inserisce nel ciclo “Conversazioni in Biblioteca”, appuntamento ormai consolidato dell’ateneo, che propone momenti di approfondimento e dialogo su temi di attualità culturale, economica e sociale.

Comunicare tra talento e competenze

Negli ultimi anni i cambiamenti sociali, culturali e tecnologici hanno inciso profondamente sul mondo della comunicazione. L’avvento delle piattaforme digitali, la diffusione dei social network e la trasformazione dei linguaggi hanno contribuito a rendere più accessibile il “mestiere del comunicatore”, spesso percepito come una professione con una soglia d’ingresso relativamente bassa rispetto ad altre più formalizzate.

Il volume di Giorgio Vizioli invita però a non sottovalutare criticità, complessità e difficoltà oggettive del settore. Se il talento creativo rappresenta una componente fondamentale, non può prescindere da metodo, competenze e rispetto di precise regole professionali. È proprio questo equilibrio tra dote naturale e disciplina tecnica il cuore della riflessione proposta dall’autore.

Gli interventi e il confronto

A dialogare sul tema, insieme a Giorgio Vizioli, intervengono docenti ed esperti del mondo accademico e aziendale: Eliana Minelli, Professore Associato di Organizzazione Aziendale all’Università LIUC; Aulona Ulqinaku, Professore Associato di Marketing sempre alla LIUC; e Luca Rancati, Direttore commerciale di Aerea.

A moderare l’incontro sarà la giornalista Lucia Landoni, che guiderà il confronto tra prospettive teoriche e applicazioni pratiche, offrendo ai partecipanti uno sguardo articolato sul ruolo strategico della comunicazione nelle organizzazioni contemporanee.

Un appuntamento aperto anche online

L’incontro si svolge presso la Biblioteca LIUC di Castellanza e sarà fruibile anche online, permettendo così una partecipazione più ampia. L’iniziativa si rivolge a studenti, professionisti della comunicazione, manager e a tutti coloro che desiderano approfondire le dinamiche di un settore in continua evoluzione.

Per informazioni e modalità di partecipazione è possibile consultare i canali ufficiali dell’Università LIUC e della Biblioteca.