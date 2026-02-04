Tempo Libero
Alla scoperta degli anfibi con le Gev Insubria Olona
Ritrovo presso Santuario della Madonnetta a Gornate Olona. Percorso ad anello di circa 4 km, per i bambini consigliata la partecipazione dai 6 anni in poi.
Attività serale dedicata alla scoperta degli anfibi con le GEV INSUBRIA OLONA.
Si richiede abbigliamento e calzature adeguati e si ricorda di portare una torcia elettrica.
Per la buona riuscita dell’attività con dispiacere vi chiediamo cortesemente di non venire accompagnati dal proprio amico a quattro zampe.
Ringraziamo per la comprensione.
Si declina ogni responsabilità per eventuali danni che dovessero verificarsi a persone o cose nel corso delle escursioni.
PARTECIPAZIONE GRATUITA, ISCRIZIONE OBBLIGATORIA TRAMITE EVENTBRITE.
*Ritrovo presso Santuario della Madonnetta, via Montello 19, GORNATE OLONA