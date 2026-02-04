Varese News

Tempo Libero

Tempo Libero

Alla scoperta degli anfibi con le Gev Insubria Olona

Ritrovo presso Santuario della Madonnetta a Gornate Olona. Percorso ad anello di circa 4 km, per i bambini consigliata la partecipazione dai 6 anni in poi.

anfibi ate insubria olona
Turismo, Gite ed Escursioni

28 Febbraio 2026

Attività serale dedicata alla scoperta degli anfibi con le GEV INSUBRIA OLONA.

Si richiede abbigliamento e calzature adeguati e si ricorda di portare una torcia elettrica.

Percorso ad anello di circa 4 km, per i bambini consigliata la partecipazione dai 6 anni in poi.

Per la buona riuscita dell’attività con dispiacere vi chiediamo cortesemente di non venire accompagnati dal proprio amico a quattro zampe.
Ringraziamo per la comprensione.

Si declina ogni responsabilità per eventuali danni che dovessero verificarsi a persone o cose nel corso delle escursioni.

PARTECIPAZIONE GRATUITA, ISCRIZIONE OBBLIGATORIA TRAMITE EVENTBRITE.
*Ritrovo presso Santuario della Madonnetta, via Montello 19, GORNATE OLONA

Maggiori Informazioni

4 Febbraio 2026
Avatar
info@ateinsubriaolona.it
Abbonati a VareseNews

Tutti gli eventi

di febbraio  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno

potrebbero interessarti anche

Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
Diventa un nostro sostenitore!



Sostienici!


Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.