Alla scoperta della Grecia: una serata tra Atene, Peloponneso e Meteore

Un viaggio tra le meraviglie della Grecia, sospeso tra il fascino della classicità e la bellezza dei suoi scenari naturali. È questo il filo conduttore della serata in programma lunedì 16 febbraio alle ore 21 a Materia, dal titolo “In che isola vado in vacanza? La Grecia tra Atene, Peloponneso, Meteore o…?”.

Protagonisti dell’incontro saranno Ilaria Garzonio, Marco Natola e Matteo Fiorini, che accompagneranno il pubblico in un percorso fatto di racconti, immagini e suggestioni. Un’occasione pensata per chi conosce già la Grecia e desidera riviverne le emozioni, ma anche per chi sta progettando il prossimo viaggio e cerca spunti e consigli per orientarsi tra le infinite possibilità offerte dal territorio ellenico.

Dalla vivacità di Atene, custode di un patrimonio storico unico al mondo, ai siti archeologici del Peloponneso, fino alla dimensione sospesa delle Meteore, dove i monasteri sembrano sfidare la gravità: ogni tappa rappresenta un volto diverso della stessa nazione. Senza dimenticare le isole, simbolo di un mare cristallino e di atmosfere che cambiano da arcipelago ad arcipelago.

Materia si trova in via Confalonieri 5 Sant’Alessandro Castronno.