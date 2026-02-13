Alla scoperta della Grecia: una serata tra Atene, Peloponneso e Meteore
Lunedì 16 febbraio alle 21 a Materia un incontro con Ilaria Garzonio, Marco Natola e Matteo Fiorini per raccontare le molte anime del Paese ellenico, tra mare, storia e paesaggi senza tempo
Un viaggio tra le meraviglie della Grecia, sospeso tra il fascino della classicità e la bellezza dei suoi scenari naturali. È questo il filo conduttore della serata in programma lunedì 16 febbraio alle ore 21 a Materia, dal titolo “In che isola vado in vacanza? La Grecia tra Atene, Peloponneso, Meteore o…?”.
Protagonisti dell’incontro saranno Ilaria Garzonio, Marco Natola e Matteo Fiorini, che accompagneranno il pubblico in un percorso fatto di racconti, immagini e suggestioni. Un’occasione pensata per chi conosce già la Grecia e desidera riviverne le emozioni, ma anche per chi sta progettando il prossimo viaggio e cerca spunti e consigli per orientarsi tra le infinite possibilità offerte dal territorio ellenico.
Dalla vivacità di Atene, custode di un patrimonio storico unico al mondo, ai siti archeologici del Peloponneso, fino alla dimensione sospesa delle Meteore, dove i monasteri sembrano sfidare la gravità: ogni tappa rappresenta un volto diverso della stessa nazione. Senza dimenticare le isole, simbolo di un mare cristallino e di atmosfere che cambiano da arcipelago ad arcipelago.
PRENOTA QUI IL TUO POSTO ALLA SERATA
Materia si trova in via Confalonieri 5 Sant’Alessandro Castronno.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Felice su Superati i 3 milioni di presenze: turismo in crescita nel Varesotto e Varese Welcome lancia nuove idee
Felice su Malpensa e Superstrada blindate per le Olimpiadi: scatta la chiusura della 336
fratetoc su Malpensa e Superstrada blindate per le Olimpiadi: scatta la chiusura della 336
Andrea Camurani su Forti rallentamenti per neve, la situazione sulle strade in provincia di Varese
Bustocco-71 su Forti rallentamenti per neve, la situazione sulle strade in provincia di Varese
PaoloFilterfree su “Ho sfiorato il cielo”: Paolo De Chiesa racconta la sua vita dalle vittorie sugli sci al colpo di pistola al volto
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.