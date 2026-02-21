“Altro che inutile”, Aspesi replica a Iametti e Forza Italia: “La Provincia nel Cuv c’è già”

La proposta di Forza Italia lanciata dal vicepresidente provinciale Giacomo Iametti (a sinistra nella foto) di far entrare formalmente la Provincia di Varese nel Cuv come “decimo socio” non resta senza replica. A rispondere è l’attuale presidente di turno del Consorzio, Lorenzo Aspesi (a destra nella foto), sindaco di Cardano al Campo, che interviene in modo netto contro le dichiarazioni del vicepresidente della Provincia Giacomo Iametti, tra l’altro consigliere di minoranza proprio a Cardano.

Aspesi respinge l’idea che il Cuv sia un organismo “che non funziona più” e ribalta l’impostazione del dibattito: «La Provincia c’è già. Direi anche che ci deve essere». Ricorda infatti che l’ente provinciale è già coinvolto sia nella Commissione aeroportuale – di cui è membro effettivo – sia nei tavoli di interlocuzione con Regione Lombardia. Attualmente il consigliere provinciale delegato è Stefano Bellaria, sindaco di Somma Lombardo e membro del Cuv.

Secondo il presidente, parlare di un ingresso della Provincia nel Consorzio come novità strategica tradirebbe una scarsa conoscenza dei meccanismi già in essere. «Nel merito dalla dichiarazione traspare una mancanza di conoscenza, una grande disattenzione al tema e alle discussioni in corso, ma anche alle soluzioni raggiunte», afferma.

Aspesi contesta anche la ricostruzione di un Cuv diviso o poco incisivo. «Non ritengo assolutamente né che il Cuv non funzioni né che sia inutile». L’attività del Consorzio, sottolinea, non si misura dal numero di dichiarazioni pubbliche o dalla visibilità mediatica, bensì dal lavoro tecnico e operativo svolto su dossier complessi: dalle SID alle centraline ambientali, dal traffico alla sicurezza, fino ai temi dello sviluppo aeroportuale. «È una funzione più operativa e tecnica che politica», precisa.

Quanto alla proposta di Forza Italia, il presidente riconosce la legittimità dell’iniziativa politica, ma ne mette in dubbio l’utilità concreta: «Se si vuole avanzare una proposta si è liberissimi di farlo, poi dovrà esserne discussa l’opportunità e il vantaggio per il territorio. Personalmente mi pare un raddoppio della rappresentanza sugli stessi tavoli. Totalmente inutile».

Non manca un passaggio particolarmente critico verso le parole utilizzate nei giorni scorsi per descrivere il Consorzio come teatro di divisioni “per un aereo in più o in meno sul proprio campanile”. «Ritengo un insulto, per il quale chiedo al vicepresidente della Provincia le scuse ufficiali», afferma Aspesi, rivendicando che in oltre un anno e mezzo di partecipazione non si siano mai registrate divisioni legate ai partiti, ma confronti affrontati «con la logica dei sindaci», orientata alla tutela dei cittadini.

Il presidente invita infine a non trasformare il tema Malpensa in terreno di scontro politico: «Argomenti troppo importanti per il territorio non possono essere usati per miseri interessi elettorali». E annuncia che il Cuv proseguirà il proprio lavoro: tra due settimane è già convocata una nuova riunione per preparare i prossimi incontri dei tavoli tematici concordati con la Commissione aeroportuale.

Sulla vicenda interviene anche Stefano Bellaria, sindaco di Somma Lombardo e consigliere provinciale delegato, con un post dai toni ironici pubblicato sui social. Citando un proverbio milanese – “Ofelee fa el tò mestee” – richiama chi, a suo dire, interviene su materie che non conosce a fondo. «Da un amministratore provinciale ci si aspetterebbe rispetto nei confronti del lavoro di nove sindaci del proprio territorio», scrive, chiudendo con un’espressione dialettale altrettanto eloquente.

Il confronto politico sul futuro del Cuv e sul ruolo della Provincia nei rapporti con Malpensa è dunque aperto, ma per la presidenza del Consorzio la priorità resta il lavoro tecnico sui tavoli già attivi.