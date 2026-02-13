Andrea Nanni e Pietro Ossola di Filmhub Varese e la nuova generazione di cinefili

Varese News

Riportare i giovani in sala, restituire al cinema il suo valore di esperienza condivisa e costruire uno spazio di confronto tra coetanei. È questa la sfida di Film Hub, il progetto giovani di Filmstudio 90, raccontato ai microfoni di “Chi l’avrebbe mai detto?” su Radio Materia da Andrea Nanni e Pietro Ossola.

Film Hub nasce da un’esigenza precisa: intercettare una generazione che negli ultimi anni si è allontanata dalle sale. «È l’iniziativa di Filmstudio 90 per portare e riportare i giovani in sala – spiegano – perché ci si era accorti che una certa fascia d’età non frequentava più l’associazione». L’obiettivo è ricostruire quella demografia mancante, con uno stile e una proposta diversi rispetto alla programmazione tradizionale.

Dalle prime proiezioni alla rinascita post-Covid

Il progetto prende forma tra il 2018 e il 2019. Alle spalle c’è la solidità di Filmstudio 90, associazione attiva da oltre quarant’anni, punto di riferimento per il cinema d’autore e di nicchia in provincia di Varese. «È lo spazio dove vive il cinema che non passa dai multisala – racconta Pietro – quello che arriva dai festival, che interessa davvero gli addetti ai lavori». Un luogo riconoscibile anche per la sua atmosfera: la sala del Nuovo, con le sue poltrone e quell’aura anni Settanta, rappresenta per molti un’esperienza immersiva e identitaria.

Un gruppo under 30 che lavora per i coetanei

Filmhub è composto da meno di quindici volontari, tutti sotto i trent’anni, molti tra i 19 e i 20. «Lavoriamo tutti moltissimo», raccontano. Per Andrea l’incontro con il gruppo è stato quasi immediato: «Quando ho partecipato per la prima volta a una riunione è stato come conoscere persone che sentivo già affini. Sono rimasto stregato». Per i ragazzi, poter contare su una struttura come Filmstudio 90 è una fortuna. «È importante spingere verso questi luoghi – sottolinea Pietro – perché è qui che bisogna preservare un’arte sempre più legata al contemporaneo».

Rassegne e nuovi formati

La rassegna di punta è Sabato Filmhub, affiancata da iniziative più sperimentali. Tra queste Filmb Hub Underground, con proiezioni in fascia notturna dedicate a film “underground, strani, inquietanti”, e il nuovo format Shorthub, una call rivolta a giovani registi invitati a inviare i propri cortometraggi per avere la possibilità di vederli proiettati in sala.

Le scelte nascono da un confronto interno definito “democratico”: il gruppo discute e individua una linea comune partendo da una domanda semplice ma centrale, ovvero quali film possano parlare davvero ai ragazzi della loro età. «Il nostro target siamo noi», spiegano.

Il programma: cult e sguardi contemporanei

Il calendario di Sabato Film Hub propone quattro appuntamenti: si parte con Hong Kong Express, si prosegue con Strange Days di Kathryn Bigelow, poi Il pianeta selvaggio, fino a chiudere con Peeping Tom – L’occhio che uccide.

La linea è chiara: titoli capaci di dialogare con un pubblico giovane anche quando appartengono a decenni passati. Film che hanno segnato un genere o che sono diventati cult, dall’animazione francese alla sperimentazione action, fino al thriller psicologico.

Digitale e comunità

La dimensione digitale accompagna quella in sala. I ragazzi utilizzano piattaforme come Letterboxd, punto di riferimento per i cinefili, e curano il profilo Instagram @filmab90, dove condividono aggiornamenti e contenuti pensati per far conoscere anche i volontari, rafforzando l’idea di “hub” come luogo di incontro.

Pubblicato il 13 Febbraio 2026
