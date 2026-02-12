Apecar mascherate e frittelle: il Carnevale viaggia a Sumirago

Il Carnevale di Sumirago si prepara a cambiare marcia, ma senza rinunciare ai suoi simboli più amati. Per l’edizione 2026, la storica manifestazione abbandona il percorso fisso per diventare itinerante, toccando le diverse frazioni del comune con l’obiettivo di valorizzare i centri storici e le identità locali. Il debutto di questo nuovo formato è fissato per sabato 21 febbraio, con la prima tappa che vedrà protagonista la comunità di Quinzano.

La carica delle Apecar: piccole, agili e creative

Il vero marchio di fabbrica del Carnevale sumiraghese rimane la scelta delle Apecar come base per i carri allegorici. Niente giganti di cartapesta difficili da manovrare, ma i piccoli e iconici tre ruote trasformati dalla fantasia dei cittadini. «Il nostro Carnevale non punta alla spettacolarità fine a sé stessa, ma alla cura artigianale e alla vicinanza tra le persone – gli organizzatori della Pro Loco –». Questa scelta permette alla sfilata di infilarsi anche nelle vie più strette dei borghi, portando i colori e la musica fin sotto le finestre degli abitanti.

Quinzano apre le danze: il programma

La scelta di far partire la rassegna 2026 da Quinzano è un omaggio alla frazione che storicamente ha trainato la realizzazione dei carri con maggiore impegno. Il ritrovo per figuranti, maschere e curiosi è previsto per le ore 14:15 in via Pertini, presso l’ex scuola materna. Il serpentone colorato si metterà in movimento alle 14:30, attraversando via 2 Giugno, via Perego, via Sant’Antonio e via San Pietro, in un percorso che trasformerà il cuore della frazione in un palcoscenico a cielo aperto.

Festa e sapori all’ombra del campanile

La parata si concluderà nel cortile dell’Oratorio di Quinzano, dove l’atmosfera si scalderà con l’accoglienza dei volontari. Ad attendere i bambini (e non solo) ci saranno giochi organizzati, musica e i classici sapori della tradizione carnascialesca: dalle frittelle ai dolci tipici, fino al servizio bar e panini. Sarà un pomeriggio dedicato alla leggerezza e alla vita di comunità, pensato per coinvolgere le famiglie e le scuole del territorio, dal nido alle secondarie, con la partecipazione entusiasta anche dell’asilo di Menzago.

Una rete di volontari per la sfilata

Dietro il successo dell’evento c’è una grande macchina organizzativa che vede impegnate diverse realtà locali. Mentre la Protezione Civile e il Gruppo Alpini Quinzano presidieranno le strade per garantire la sicurezza del percorso, il cuore pulsante della sfilata sarà composto dalle associazioni che si metteranno in gioco a bordo delle loro Api addobbate. Tra i protagonisti pronti a sfilare ci saranno l’associazione Alterego, l’Associazione Genitori Sumirago e la Comunità Pastorale San Benedetto, insieme a tutte le realtà scolastiche. Una sinergia tra la Pro Loco e l’Amministrazione Comunale che rende possibile un pomeriggio di pura partecipazione.