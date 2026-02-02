Varese News

Arcisate, la comunità di Brenno Useria in cammino con Carlo Acutis, il santo del web

La parrocchia Santa Maria Immacolata ha accolto domenica la reliquia di San Carlo Acutis con una solenne celebrazione e la mostra sui miracoli eucaristici

La parrocchia Santa Maria Immacolata di Brenno Useria e la Comunità Pastorale “Madonna d’Useria” di Arcisate-Brenno, hanno accolto ieri la reliquia di San Carlo Acutis con una partecipata celebrazione eucaristica presieduta dal parroco don Claudio Lunardi, e l’inaugurazione della mostra, curata dal giovanissimo Carlo, sui miracoli eucaristici. La reliquia del giovane santo resterà custodita per sempre nella chiesa parrocchiale, divenendo un punto di riferimento per la preghiera in tutta la Valceresio.

Una settimana di fede con Carlo Acutis

Dopo la messa solenne che ha salutato l’arrivo della reliquia si apre una settimana ricca di appuntamenti spirituali e culturali, pensati per approfondire la figura e l’eredità di Carlo Acutis, il giovane santo conosciuto in tutto il mondo per la sua fede profonda e il suo legame con l’Eucaristia, ma anche “santo del web” per aver utilizzato le sue spiccate competenze informatiche e la rete come strumenti di evangelizzazione.

Il programma prosegue con una serie di momenti aperti a tutti.

Martedì 3 febbraio, alle 20.30, nella chiesa parrocchiale è in programma un incontro con monsignor Ennio Apeciti, dal titolo “Vivere sul serio: santi nel nostro tempo”, con riflessioni su figure come Carlo Acutis, Armida Barelli, don Luigi Giussani, testimoni che parlano ancora oggi al cuore dei credenti.

Giovedì 5 febbraio, sempre alle 20.30 ci sarà l’Adorazione eucaristica con letture tratte dai testi di San Carlo Acutis, per meditare sul suo profondo legame con il mistero dell’Eucaristia.

Venerdì 6 febbraio, alle 18.00, sarà celebrata una Messa per i ragazzi del catechismo e le loro famiglie, un momento pensato per coinvolgere le nuove generazioni nel cammino di fede e nella conoscenza del giovane santo.

Una mostra con documenti e testimonianze

Infine sabato 7 febbraio, alle 18.00, è in programma la chiusura della Mostra dei miracoli eucaristici, esposizione internazionale ideata proprio da Carlo Acutis, visitabile durante tutta la settimana presso l’oratorio di Brenno in via Benefattori 3.

La mostra – inaugurata ieri da don Claudio Lunardi e dal sindaco di Arcisate Antonino Centorrino raccoglie documentazioni e testimonianze da tutto il mondo sui miracoli eucaristici riconosciuti dalla Chiesa, frutto di una ricerca che Carlo Acutis aveva intrapreso con passione, mettendo le sue competenze digitali al servizio della fede. Può essere visitata fino a  sabato 7 febbraio ogni giorno fino al 7 febbraio dalle 9.30 alle 11 e dalle 16 alle 18.

Pubblicato il 02 Febbraio 2026
