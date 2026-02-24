Attilio Fontana promuove “Casa Lombardia”: oltre 30mila persone ospitate durante le Olimpiadi

«Casa Lombardia è stato un grande successo, un modello che replicheremo per le Paralimpiadi, ma anche per la Design Week». Attilio Fontana, presidente della Regione, promuove l’iniziativa andata in scena nel corso dei Giochi di Milano Cortina 2026: uno spazio multifunzionale posizionato al centro della piazza che ospita il Palazzo della Regione, dal quale sono transitate oltre 30mila persone nelle due settimane di gara.

L’iniziativa proseguirà quindi con le Paralimpiadi (dal 6 al 15 marzo): «Tutti coloro che, fino ad aprile, vorranno visitare Casa Lombardia saranno i benvenuti – prosegue Fontana – proprio come le migliaia di giovani che in questi giorni grazie alle iniziative di “Apres Ski Festival” e alla musica del gruppo RTL 102.5, hanno ballato e si sono divertiti sotto il palco del Dj-Set allestito nell’area».

A livello informativo, la Regione ha anche attivato “Lombardia Notizie TV”, nuovo canale streaming in onda su YouTube e Twitch che ha coperto i Giochi con due inviate in Valtellina e un occhio puntato sempre su piazza Città di Lombardia. Nel corso delle trasmissioni il canale ha raccontato con interviste e approfondimenti i momenti Olimpici in chiave “Regione Lombardia”.

«Un percorso – spiega Pierfrancesco Gallizzi, direttore della comunicazione della Regione – che proseguirà anche durante le Paralimpiadi e, più in generale, in futuro per informare i cittadini con notizie utili sulle attività della Giunta lombarda».