Azzate si prepara a un’esplosione di allegria con il “Carnevale di tutti i colori”

Sabato 21 febbraio le strade di Azzate sono pronte a trasformarsi in un palcoscenico dove ogni sfumatura di colore sarà la benvenuta.

Il Carnevale in paese ha un titolo che è tutto un programma: “Facciamone di tutti i colori”, un’iniziativa che nasce dalla sinergia tra la Parrocchia Natività di Maria Vergine di Azzate, la Parrocchia S. Maria Annunciata di Brunello e il Comune di Azzate. L’appuntamento è fissato a partire dalle ore 13:30 presso l’oratorio, dove sarà possibile iscriversi per concorrere ai premi dedicati alle mascherine più originali, prima della partenza ufficiale della sfilata prevista per le ore 14:30.

Il pomeriggio ha un programma ricco di show e spettacoli che vedranno protagonisti gli atleti di Skate Planet, di Twirling Buguggiate e di Ginfit, le magie di Mago Valery. La colonna sonora è curata da DJ Marco.

Prevista una presenza speciale: la mascotte Simmone lo scimmione, che animerà la festa e osserverà con attenzione i gruppi per assegnare il premio speciale all’associazione genitori più chiassosa e colorata. Per i più piccoli, e non solo, sarà inoltre allestito un “Chupa Chups Point” presso la Biblioteca comunale.

Il successo di questa manifestazione si deve alla straordinaria rete di collaborazione che coinvolge l’intero tessuto sociale del paese. Il supporto organizzativo è garantito da una lunga lista di realtà che comprende il Gruppo Alpini Azzate, la Protezione Civile, la Pro Loco Azzate, il Comitato commercianti, i Volontari per Azzate, InValbossa aps, le Associazioni Genitori delle scuole di Azzate e il Centro socio ricreativo Azzate. Proprio grazie alla generosità degli Alpini e dei commercianti locali, genitori e bimbi potranno fare merenda con cioccolata calda, tè e le chiacchiere di Carnevale distribuite durante l’evento.

In caso di maltempo la festa non si fermerà, ma si sposterà al chiuso al Teatro Castellani.