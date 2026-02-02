Bambini a scuola in pigiama nella Notte tra i libri di Velate

È stata un successo venerdì 30 gennaio la prima Notte tra i libri alla scuola primaria Settembrini di Velate (IC Varese 3).

Decine di bambini, con pigiamino indossato e peluche sotto il braccio, hanno passato il venerdì sera a scuola per ascoltare favolr della buonanotte raccontate loro dai volontari di Nati per leggere, nell’iiziativa promossa in collaborazione con l’Associazione Genitori della Settembrini.

Galleria fotografica La Notte tra i libri dei bambini della scuola Settembrini di Velate 4 di 12

Giovanissimi studenti e futuri alunni della classe prima sono stati accolti dalla scuola in un’atmosfera magica, con il percorso dal cancello all’ingresso della scuola illuminato da tante lucine e un ancolo morbido con cuscini e materassi in biblioteca per ascoltare comodi tante storie.

Un’evento ben riuscito e da ripetere che ha lo scopo di promuovere la lettura tra i bambini e valorizzare la ricca biblioteca scolastica della Settembrini.