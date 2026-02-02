Varese News

Bambini

Bambini a scuola in pigiama nella Notte tra i libri di Velate

Grande successo venerdì sera per l'iniziativa promossa dall'Associazione Genitori della scuola primaria Settembrini in collaborazione con Nati per leggere

notte tra i libri alla scuola settembrini

È stata un successo venerdì 30 gennaio la prima Notte tra i libri alla scuola primaria Settembrini di Velate (IC Varese 3).
Decine di bambini, con pigiamino indossato e peluche sotto il braccio, hanno passato il venerdì sera a scuola per ascoltare favolr della buonanotte raccontate loro dai volontari di Nati per leggere, nell’iiziativa promossa in collaborazione con l’Associazione Genitori della Settembrini.

Galleria fotografica

La Notte tra i libri dei bambini della scuola Settembrini di Velate 4 di 12
notte tra i libri alla scuola settembrini
notte tra i libri alla scuola settembrini
notte tra i libri alla scuola settembrini
notte tra i libri alla scuola settembrini

Giovanissimi studenti e futuri alunni della classe prima sono stati accolti dalla scuola in un’atmosfera magica, con il percorso dal cancello all’ingresso della scuola illuminato da tante lucine e un ancolo morbido con cuscini e materassi in biblioteca per ascoltare comodi tante storie.

Un’evento ben riuscito e da ripetere che ha lo scopo di promuovere la lettura tra i bambini e valorizzare la ricca biblioteca scolastica della Settembrini.

Tutti gli eventi

di febbraio  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
di
Pubblicato il 02 Febbraio 2026
Leggi i commenti

Galleria fotografica

La Notte tra i libri dei bambini della scuola Settembrini di Velate 4 di 12
notte tra i libri alla scuola settembrini
notte tra i libri alla scuola settembrini
notte tra i libri alla scuola settembrini
notte tra i libri alla scuola settembrini

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.