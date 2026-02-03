Biandronno si rimbocca le maniche: domenica 22 febbraio mattinata di pulizia collettiva
Ritrovo alle ore 8 e inizio della attività alle 8.30. Alla fine un aperitivo per tutti i partecipanti in villa Borghi
Un piccolo gesto per un grande risultato: il Comune di Biandronno, insieme a Pro Loco, Gruppo Alpini e Protezione Civile, invita tutta la comunità a una mattinata dedicata alla cura del territorio. L’appuntamento è fissato per domenica 22 febbraio, con ritrovo alle 8.00 in piazza Cavour.
Alle 8.30 scatteranno le attività di pulizia in alcune aree del paese: guanti e sacchi saranno forniti dal Comune, rendendo la partecipazione semplice e accessibile a tutti.
L’iniziativa è pensata anche per i più piccoli, con un invito speciale rivolto ai bambini delle scuole locali, accompagnati da mamma e papà. Un’opportunità educativa, divertente e all’aria aperta per imparare a voler bene al proprio territorio e dare un bell’esempio.
La mattinata si chiuderà alle 12.30 con un allegro aperitivo in Villa Borghi, per festeggiare insieme lo sforzo collettivo. “Biandronno è casa nostra. Prendiamocene cura insieme”, è il messaggio degli organizzatori, che auspicano una numerosa adesione.
