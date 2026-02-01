Biglietto d’ingresso di due euro per visitare la Fontana di Trevi

Cambia la fruibilità della Fontana di Trevi, uno dei monumenti simbolo di Roma. A partire dal 2 febbraio entrerà ufficialmente in vigore il biglietto di ingresso a pagamento per turisti e non residenti, come annunciato lo scorso 19 dicembre. Il contributo, fissato a 2 euro, consentirà l’accesso al perimetro interno del monumento e sarà applicato anche durante la prima domenica del mese.

Gli orari di accesso saranno differenziati: lunedì e venerdì dalle 11.30 alle 22, mentre nei restanti giorni della settimana l’ingresso sarà consentito dalle 9 alle 22. In via eccezionale, lunedì 2 febbraio, primo giorno di attivazione del nuovo sistema, l’orario sarà dalle 9 alle 22. Al di fuori di queste fasce, e in particolare dopo la chiusura serale, la fontana resterà comunque visibile gratuitamente a tutti.

La misura arriva al termine di un anno di sperimentazione (dicembre 2024 – dicembre 2025) durante il quale sono stati monitorati attentamente i flussi turistici: oltre 10 milioni di visitatori complessivi, con una media di 30.000 accessi al giorno e picchi fino a 70.000 presenze. Numeri che hanno reso necessario individuare nuove modalità di gestione per contrastare il sovraffollamento, migliorare l’esperienza di visita e garantire una più efficace tutela del monumento. Il contributo di accesso sarà destinato proprio al sostegno delle attività di conservazione.

L’accesso resterà gratuito per i residenti a Roma e nella Città Metropolitana, previa presentazione di un documento di identità, così come per le persone con disabilità e un accompagnatore, i minori di 6 anni e le guide turistiche. I biglietti saranno disponibili in prevendita dal 29 gennaio attraverso il sito dedicato, che fornirà anche tutte le informazioni sulle modalità di visita e pagamento.

In parallelo all’avvio del nuovo sistema, sono stati avviati interventi sulla recinzione del monumento, condivisi tra la Sovrintendenza Capitolina e la Soprintendenza Speciale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Roma. Le opere rispondono alla duplice esigenza di proteggere l’area inferiore della fontana e di regolare le file di accesso, in particolare da via della Stamperia. I lavori vengono eseguiti esclusivamente in orario notturno per non arrecare disagi e si concluderanno nel corso del mese di febbraio.

Le nuove recinzioni sono state progettate per ridurre al minimo l’impatto visivo e rispettare i valori storico-artistici del complesso. I moduli metallici richiamano le forme curve dei colonnotti in travertino e le linee delle recinzioni ottocentesche preesistenti, con finiture studiate per armonizzarsi con il contesto storico. L’installazione sarà inoltre completamente reversibile, grazie a sistemi di ancoraggio che non alterano la pavimentazione originale in travertino.

INFO: ROMA CAPITALE