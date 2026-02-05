Bonifica in corso a Gazzada Schianno: restano chiuse via Campagnola e l’accesso da via Gasparotto

Il giorno dopo il grande incendio che ha avvolto un autoarticolato a Gazzada Schianno, i segni del rogo sono ancora evidenti soprattutto sull’asfalto di via Campagnola. La strada, arteria fondamentale per il collegamento della zona, resta interdetta al traffico per consentire le delicate operazioni di ripristino e bonifica dell’area interessata dall’incendio di mercoledì 4 febbraio.

Il blocco della circolazione non riguarda soltanto il punto esatto dell’incidente, ma si estende anche all’ingresso del ponticello di Schianno per chi proviene da via Gasparotto a Varese. Una decisione logistica necessaria per permettere ai mezzi pesanti e agli operatori di muoversi in sicurezza in un quadrante che, già dalle prime ore di ieri, ha subito pesanti ripercussioni sulla viabilità locale.

Sul posto sono al lavoro le squadre specializzate per trattare i residui del carico che il mezzo pesante trasportava. “La polizia locale di Varese e una ditta specializzata stanno provvedendo a rimuovere il camion e ripulire la strada. Il camion trasportava materiale plastico che si è fuso e si è riversato sull’asfalto. È necessario non solo rimuovere il mezzo, ma anche rendere il tratto di strada di nuovo praticabile”, spiega il sindaco Stefano Frattini, che sta seguendo l’evolversi della situazione.

La criticità maggiore è rappresentata proprio dalla natura del carico: la plastica, sciogliendosi a causa delle alte temperature sprigionate dalle fiamme, ha creato una spessa coltre solidificata sulla sede stradale che richiede una pulizia meccanica profonda prima di poter riaprire il transito alle auto. Le operazioni proseguiranno per tutta la mattina.