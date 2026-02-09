Busto Arsizio si risveglia a suon di musica: al via la nona edizione di BA Classica

Note che uniscono, palcoscenici che si aprono alla città e un dialogo costante tra generazioni. Torna BA Classica, la rassegna che trasforma Busto Arsizio in una piccola capitale della musica colta. L’edizione 2026, la nona della sua storia, si preannuncia come un viaggio emozionante tra i capolavori del passato e le interpretazioni del futuro.

Organizzata dall’Associazione Musicale Rossini in collaborazione con l’Amministrazione Comunale, la kermesse si svilupperà dal 21 febbraio al 1° marzo 2026. Il cuore pulsante dell’evento sarà il Teatro Sociale “Delia Cajelli”, ma la musica raggiungerà anche spazi più intimi e suggestivi come Villa Ottolini-Tosi e il Museo del Tessile, creando un legame indissolubile con il patrimonio architettonico cittadino.

Il programma: dai big ai giovani talenti

Il cartellone di quest’anno è particolarmente ricco e variegato:

L’inaugurazione sarà sabato 21 febbraio al Teatro Sociale, con un grande evento sinfonico che darà il via ufficiale alle celebrazioni. Non mancheranno i recital pianistici, marchio di fabbrica del festival, con interpreti di fama internazionale pronti a misurarsi con il repertorio di Chopin, Liszt e Beethoven. Coerentemente con la missione della “Rossini”, BA Classica offrirà palcoscenici importanti ai vincitori di prestigiosi concorsi internazionali, confermando la sua vocazione di “trampolino” per le nuove stelle del firmamento musicale.

Non solo concerti

BA Classica 2026 non è pensata solo per l’ascolto passivo. Il festival propone un fitto calendario di incontri con l’autore, conferenze e masterclass rivolte agli studenti delle scuole di musica del territorio. Un modo per svelare i segreti del mestiere e rendere la musica classica un linguaggio accessibile a tutti, lontano da ogni forma di elitarismo.

“La musica è un bene comune e Busto Arsizio dimostra ogni anno di saperne custodire e valorizzare la bellezza,” spiegano gli organizzatori.