Cambiano le regole per i Comuni montani: quali conseguenze per il nord del Varesotto?

Le nuove regole che ridefiniscono i criteri per individuare i Comuni montani, introdotte dalla legge legge 12 settembre 2025 n.131 e relativo decreto attuativo, potrebbero produrre effetti concreti anche in provincia di Varese, con una riduzione significativa degli enti riconosciuti come tali e con ricadute importanti sull’assetto delle Comunità montane, che in provincia sono due, quella delle Valli del Verbano e quella del Piambello. Una riforma che solleva interrogativi su risorse, servizi e futuro dei territori di confine.

Di questi temi si parlerà oggi, mercoledì 4 febbraio alle 16, nel corso della trasmissione “La Materia del Giorno” sulla web tv di Materia. Il nostro ospite sarà Maurizio Tortosa, attuale assessore alla cultura del Comune di Cuasso al Monte, consigliere della Comunità montana del Piambello e già consigliere e assessore a Induno Oloa.

Un confronto per capire quale potrebbe essere l’imatto della nuova normativa sul territorio varesino, quali criticità emergono per i Comuni esclusi dalla classificazione montana e quali prospettive si aprono per la governance delle aree montane. La trasmissione sarà l’occasione per fare chiarezza su un cambiamento che incide direttamente sulla pianificazione e sul futuro delle comunità locali.

La trasmissione sarà in diretta sui social di Varesenews e la potrete rivedere sul canale Youtube del giornale