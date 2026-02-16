Carlo Sini, “Barbasophia” e gli altri: grandi nomi per Filosofarti a Gallarate e Busto Arsizio

Dopo il primo ricco weekend di iniziative – lezioni magistrali e mostre – anche questa settimana il festival Filosofarti propone incontri di valore, tra Gallarate e Busto Arsizio, ma anche Arona sul Lago Maggiore.

A partire da martedì 17 febbraio alle ore 18.00 alla Sala Monaco di Via Zappellini 8 a Busto Arsizio, con gli scrittori Marta Morazzoni ed Andrea Kerbaker, che presenteranno i loro due ultimi libri. Due scrittori, due voci, due romanzi, così lontani ma pure così vicini. Morazzoni interpella Kerbaker sul suo “Casa dolce casa”, e in parallelo quest’ultimo incalza Morazzoni su il suo “ Tutta la verità, all’incirca”: un incontro unico, di scambi culturali e di vita.

La filosofia di Carlo Sini, una delle voci e del pensiero più acute della contempotaneità, sarà invece on line con a sua lezione magistrale dal titolo Il nodo della vita. La lectio di Carlo Sini, dedicata al tema Il nodo della vita, propone una riflessione filosofica sul modo in cui l’esperienza umana si intreccia con il linguaggio, il corpo e la memoria. Attraverso il concetto di “nodo”, Sini indaga la vita non come un dato lineare o puramente biologico, ma come un intreccio di pratiche, segni e relazioni che costituiscono il nostro stare al mondo.

La lectio invita così a ripensare la vita come un processo in continuo farsi, in cui pensiero e azione, natura e cultura, individuo e mondo si legano in forme sempre nuove, aprendo uno spazio critico per comprendere chi siamo e come abitiamo la nostra esperienza.

Per seguirlo, dalle ore 21.00 del 18 febbraio, occorre collegarsi al sito www.filosofarti.it/programma e selezionare l’evento.

Torna anche Matteo Saudino, “Barbasophia”: quest’anno sarà protagonista fuori dalla provincia, ad Arona, cittadina del Lago Maggiore che già da alcuni anni ospita alcuni appuntamenti di Filosofarti.

Appuntamento giovedì 19 febbraio, alle ore 21,00, al Palagreen di via Monte Zeda,3 ad Arona. Saudino presenterà il suo libro “Anime fragili. Un viaggio con Platone e Aristotele tra le vulnerabilità del nostro tempo” edito da Einaudi.

All’incontro interverranno anche il dottor Matteo Maserati e la professoressa Denise Manica.