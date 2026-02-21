Carnevale di Busto Arsizio: il racconto della tradizionale sfilata tra maschere e divertimento

Musica, stelle filanti e tanto tanto divertimento hanno impegnato il pomeriggio di Busto Arsizio per la tradizionale sfilata dei carri allegorici. Tantissime le famiglie che si sono riunite nelle vie del centro per assistere al passaggio dei carri e festeggiare il Carnevale, momento molto atteso soprattutto dai più piccoli. Protagonisti del carnevale bustocco restano la Famiglia Sinaghina, presenza costante del carnevale cittadino, insieme alle maschere Tarlisu, Bumbasina e Fudrèta.

La ricca sfilata del Carnevale bustocco

Partito alle 14.30 da via Zappellini il corteo ha attraversato corso Europa e via Einaudi per poi proseguire il suo percorso in piazza Trento e Trieste e piazza Garibaldi terminando la sfilata in via Fratelli d’Italia, di fronte al Municipio, per le premiazioni del concorso lanciato nei mesi scorsi per coinvolgere attivamente le associazioni cittadine impegnate nel conservare, rivitalizzare e animare le tradizioni di Busto Arsizio.

15 i gruppi che hanno animato il Carnevale bustocco: 6 carri allegorici, 7 gruppi a piedi e 2 bande. Ad aprire il corteo la Banda Baldoria con accompagnamento musicale curato da loro e dai Rovellasca Drummers. Molto apprezzati i carri della famiglia Sinaghina (con a bordo il Tarlisu e la Bumbasina), uno dei quali realizzato con elementi provenienti dal famoso Carnevale di Viareggio, oltre al carro proveniente da Santhià, quello da Venegono Superiore, quello della Fondazione Piatti-Anffas e quello delle Cuffie Colorate. Tra i gruppi a piedi spiccano la famiglia Sinaghina, l’Associazione Federcasalinghe, il flokloristico Suca Band di Oleggio, il gruppo della Scuola Galilei, dell’Accademia Bustese Pattinaggio, della Scuola di danza Take Your Time e dell’Oratorio di Borsano.

Ad animare il Carnevale Bustocco anche alcune maschere provenienti da città della Lombardia e del Piemonte come Arlecchino, Colombina e Pantalone. Apprezzatissimo dai più piccoli il carro a tema emozioni di “Inside Out” e quello di Crudelia De Mon con tantissimi “dalmata” al seguito. Non è mancato un rimando all’attualità con il carro a tema Olimpiadi Milano-Cortina accompagnato dai “tedofori”. Per le strade di Busto maschere di ogni tipo, dalle più classiche principesse Disney ai Pokémon, cheerleader e pirati, ma anche meduse, animali della fattoria, bimbi vestiti da pompieri, astronauti e dinosauri.

Una novità speciale a tema Olimpiadi

Non solo il carro a tema Olimpiadi Milano-Cortina, dopo il successo della prima tappa a Saronno, l’Olympic Fringe Festival, organizzato in collaborazione con Camera di Commercio e Fondazione Varese Welcome, arriverà domenica 22 febbraio anche a Busto Arsizio. Il centro storico si animerà con “La Fiera di Olimpia – Comicità e arti mimiche”, una giornata dedicata agli artisti di strada tra musica, clownerie e spettacoli per tutte le età.

Il programma si aprirà con una parata tematica musicale in stile luna park, in programma dalle 10.40 alle 11.20 e dalle 15.30 alle 16.10. Nel pomeriggio spazio agli spettacoli itineranti dalle 17.00 alle 18.00, prima del gran finale in piazza Santa Maria con “Il sogno di un clown”, uno spettacolo poetico e surreale costruito attorno a una luna luminosa. Clicca qui per il programma completo della seconda tappa dell’Olympic Fringe Festival.