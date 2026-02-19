Sfilano i carri del Carnevale Bustese: cambia la viabilità
Sabato 21 febbraio il tradizionale corteo allegorico attraverserà le vie del centro partendo da via Zappellini: i divieti di sosta partiranno già dalle ore 11:00 in tutte le zone interessate
Busto Arsizio si prepara a festeggiare il sabato grasso con la tradizionale sfilata dei carri allegorici. Sabato 21 febbraio, a partire dalle 14:30, il centro cittadino sarà attraversato dai colori e dalla musica del Carnevale Bustese, ma per consentire il passaggio del corteo e garantire la sicurezza di migliaia di spettatori, il Comune ha predisposto un piano straordinario di modifiche alla viabilità. Le limitazioni partiranno già dalla tarda mattinata, coinvolgendo i principali assi viari che conducono al cuore della città.
Il percorso della sfilata
Il corteo dei carri partirà da via Zappellini per poi snodarsi lungo via Volta, piazza Manzoni, corso Europa, via Einaudi, via Mazzini e piazza Trento e Trieste. Il serpentone allegorico proseguirà poi verso via Daniele Crespi e piazza Garibaldi, concludendo il percorso in via Fratelli d’Italia. Per tutta la durata dell’evento, l’intero tracciato sarà completamente chiuso al traffico veicolare.
Divieti di sosta e rimozioni
Le prime restrizioni scatteranno già alle 11:00 con il divieto di sosta con rimozione forzata, che resterà in vigore fino alle 20:00. Le strade interessate sono numerose: oltre a via Zappellini e via Volta, i divieti riguardano piazza Manzoni, corso Europa (tratto Manzoni-Massari), via Appiani, via Einaudi, via Mazzini, piazza Trento e Trieste, piazza Garibaldi, via Fratelli d’Italia e via Galilei. Si raccomanda ai residenti e ai visitatori di prestare massima attenzione ai cartelli temporanei per evitare il prelievo forzato dei veicoli.
Le chiusure al traffico
La circolazione subirà stop progressivi a seconda delle zone:
-
Dalle 12:30: stop al transito in via Lualdi (tra Bramante ed Einaudi) e in via Zappellini (tra Ferrari e Culin).
-
Dalle 13:30: chiusura di via Lissoni, riservata esclusivamente ai carri allegorici.
-
Dalle 14:00: chiusura totale dell’intero percorso della sfilata.
-
Tra le 14:30 e le 15:30: blocco totale di entrambe le carreggiate di piazza Manzoni per agevolare il passaggio iniziale del corteo.
Consigli per la viabilità e percorsi alternativi
Per chi deve attraversare la città o recarsi verso il centro, sono state previste deviazioni segnalate sul posto. I percorsi alternativi sono consigliati in particolare per chi proviene da via Quintino Sella (lato Gallarate), dalla zona del Cimitero e da via Bellini. L’accesso a tutte le vie che portano direttamente al percorso della sfilata sarà vietato, fatta eccezione per il traffico locale compatibile con le esigenze di sicurezza della manifestazione.
