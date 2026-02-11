A Busto Arsizio tre domeniche di spettacoli tra Olimpiadi, fuoco e mito greco

Dopo il debutto a Saronno, l’Olympic Fringe Festival approda a Busto Arsizio. Per tre giornate, il 14 15 e 22 febbraio, le piazze e le strade del centro cittadino si trasformeranno in un palcoscenico a cielo aperto, portando lo spirito di Milano Cortina 2026 direttamente tra i cittadini.

Tre appuntamenti per un unico grande racconto che unisce sport, arte e immaginazione. Nel centro storico va in scena una manifestazione diffusa che, tra parate musicali e spettacoli site specific, accompagna il pubblico in un viaggio tra futuro, tradizione olimpica e mito greco.

Il programma si sviluppa nelle giornate di sabato 14, domenica 15 e domenica 22 febbraio, con performance distribuite tra Piazza San Giovanni, via Milano angolo Largo Bossi e Piazza Santa Maria, oltre a cortei itineranti lungo le vie del centro.

Sabato 14 febbraio – Il futuro delle Olimpiadi

La prima giornata è dedicata a una visione contemporanea e visionaria dei Giochi. “Il futuro delle Olimpiadi” immagina discipline in cui tecnologia, luce e creatività si fondono, trasformando il gesto atletico in performance artistica.

Parata tematica musicale

Dalle 10:30 alle 11:10 e dalle 15:30 alle 16:10

Parata luminosa con gonfiabili, trampolieri e performer tra le vie del centro storico.

Spettacoli in postazione:

Cristal – Piazza San Giovanni, ore 11:50

Emotion – Via Milano angolo Largo Bossi, ore 12:15

Samurai Flame – Piazza San Giovanni, ore 17:00

Reflexa – Via Milano angolo Largo Bossi, ore 17:25

Luminia – Piazza Santa Maria, ore 18:00

Performance aerea e luminosa attorno a una struttura a forma di cuore, momento simbolico della giornata.

Domenica 15 febbraio – La nascita della fiaccola

La seconda giornata rievoca l’origine della fiaccola olimpica con performance di fuoco e micro-pirotecnica. Le coreografie evocano il gesto rituale dell’accensione, simbolo di energia e coraggio.

Parata tematica musicale

Dalle 10:40 alle 11:25 e dalle 15:30 alle 16:15

Corteo di musicisti e performer lungo le vie del centro.

Spettacoli in postazione:

Zanna on Fire – Piazza San Giovanni, ore 17:00

Etereum – Via Milano angolo Largo Bossi, ore 17:25

Valkyrion – Piazza Santa Maria, ore 18:00

Grande scena corale con installazione “porta incendiaria” e sette performer in un’unica coreografia collettiva.

Domenica 22 febbraio – Il mito greco

L’ultima giornata si ispira all’antica Grecia, dove lo sport era rito sacro e celebrazione dell’armonia tra corpo e spirito. Il percorso performativo richiama divinità, eroi e simboli della tradizione classica.

Parata tematica musicale

Dalle 10:40 alle 11:20 e dalle 15:30 alle 16:10

Processione luminosa con costumi LED, trampolieri e mimo tra le vie del centro storico.

Spettacoli in postazione:

Incanto – Piazza San Giovanni, ore 17:00

Dream – Via Milano angolo Largo Bossi, ore 17:25

Aria Show – Piazza Santa Maria, ore 18:00

Spettacolo aereo su doppio cerchio con luci e suggestioni ispirate a miti e costellazioni.

Tre giornate che trasformano la città in uno spazio scenico diffuso, dove sport, arte urbana e teatro contemporaneo si intrecciano in un’esperienza collettiva aperta a tutte le età.

Tutti gli eventi sono a ingresso libero. Il pubblico potrà lasciarsi sorprendere dalla magia delle Olimpiadi nelle strade di Busto.