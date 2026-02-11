A Busto Arsizio tre domeniche di spettacoli tra Olimpiadi, fuoco e mito greco
Centro storico animato da cortei musicali e installazioni sceniche che reinterpretano il gesto atletico tra visioni futuristiche e suggestioni mitologiche
Dopo il debutto a Saronno, l’Olympic Fringe Festival approda a Busto Arsizio. Per tre giornate, il 14 15 e 22 febbraio, le piazze e le strade del centro cittadino si trasformeranno in un palcoscenico a cielo aperto, portando lo spirito di Milano Cortina 2026 direttamente tra i cittadini.
Tre appuntamenti per un unico grande racconto che unisce sport, arte e immaginazione. Nel centro storico va in scena una manifestazione diffusa che, tra parate musicali e spettacoli site specific, accompagna il pubblico in un viaggio tra futuro, tradizione olimpica e mito greco.
Il programma si sviluppa nelle giornate di sabato 14, domenica 15 e domenica 22 febbraio, con performance distribuite tra Piazza San Giovanni, via Milano angolo Largo Bossi e Piazza Santa Maria, oltre a cortei itineranti lungo le vie del centro.
Sabato 14 febbraio – Il futuro delle Olimpiadi
La prima giornata è dedicata a una visione contemporanea e visionaria dei Giochi. “Il futuro delle Olimpiadi” immagina discipline in cui tecnologia, luce e creatività si fondono, trasformando il gesto atletico in performance artistica.
Parata tematica musicale
Dalle 10:30 alle 11:10 e dalle 15:30 alle 16:10
Parata luminosa con gonfiabili, trampolieri e performer tra le vie del centro storico.
Spettacoli in postazione:
- Cristal – Piazza San Giovanni, ore 11:50
- Emotion – Via Milano angolo Largo Bossi, ore 12:15
- Samurai Flame – Piazza San Giovanni, ore 17:00
- Reflexa – Via Milano angolo Largo Bossi, ore 17:25
- Luminia – Piazza Santa Maria, ore 18:00
Performance aerea e luminosa attorno a una struttura a forma di cuore, momento simbolico della giornata.
Domenica 15 febbraio – La nascita della fiaccola
La seconda giornata rievoca l’origine della fiaccola olimpica con performance di fuoco e micro-pirotecnica. Le coreografie evocano il gesto rituale dell’accensione, simbolo di energia e coraggio.
Parata tematica musicale
Dalle 10:40 alle 11:25 e dalle 15:30 alle 16:15
Corteo di musicisti e performer lungo le vie del centro.
Spettacoli in postazione:
- Zanna on Fire – Piazza San Giovanni, ore 17:00
- Etereum – Via Milano angolo Largo Bossi, ore 17:25
- Valkyrion – Piazza Santa Maria, ore 18:00
Grande scena corale con installazione “porta incendiaria” e sette performer in un’unica coreografia collettiva.
Domenica 22 febbraio – Il mito greco
L’ultima giornata si ispira all’antica Grecia, dove lo sport era rito sacro e celebrazione dell’armonia tra corpo e spirito. Il percorso performativo richiama divinità, eroi e simboli della tradizione classica.
Parata tematica musicale
Dalle 10:40 alle 11:20 e dalle 15:30 alle 16:10
Processione luminosa con costumi LED, trampolieri e mimo tra le vie del centro storico.
Spettacoli in postazione:
- Incanto – Piazza San Giovanni, ore 17:00
- Dream – Via Milano angolo Largo Bossi, ore 17:25
- Aria Show – Piazza Santa Maria, ore 18:00
Spettacolo aereo su doppio cerchio con luci e suggestioni ispirate a miti e costellazioni.
Tre giornate che trasformano la città in uno spazio scenico diffuso, dove sport, arte urbana e teatro contemporaneo si intrecciano in un’esperienza collettiva aperta a tutte le età.
Tutti gli eventi sono a ingresso libero. Il pubblico potrà lasciarsi sorprendere dalla magia delle Olimpiadi nelle strade di Busto.
