Chiacchiere, crostoli, bugie: storia e segreti del dolce simbolo del Carnevale
Intervista al pasticcere Mariano Massara della pasticceria Sara e Mariano di Morazzone su uno dei dolci che più caratterizzano questo periodo dell'anno
Siamo nel pieno del Carnevale ambrosiano — giovedì grasso è domani, sabato grasso dopodomani — e c’è un dolce che più di ogni costume, coriandolo o maschera rappresenta questo periodo dell’anno: la chiacchiera.
Per capire tutto quello che c’è da sapere su questo classico della tradizione, abbiamo incontrato a “La Materia del Giorno” Mariano Massara, pasticcere della pasticceria Sam – Sara e Mariano di Morazzone, una delle più famose della provincia.
Un dolce, mille nomi
La prima cosa che sorprende è la ricchezza di nomi regionali che questo dolce si porta dietro. «Le chiacchiere sono riconoscibili con questo nome in tutta Italia – spiega Massara – Ma poi ogni regione le chiama a modo suo: bugie in Liguria, cenci in Toscana, frappe in Emilia Romagna, lattughe a Brescia, crostoli in Veneto e Friuli». Una variazione che non è casuale: ogni nome si adegua al dialetto locale, quasi a rispecchiare l’identità del territorio.
E il nome “chiacchiere”? «Deriva dal rumore cangel wingshe fanno quando si spezzano» spiega, cioè chiassose, croccanti, allegre, proprio come il Carnevale.
Il dolce non è solo italiano: in Spagna si chiamano orejas, in Francia oreillettes, in America angel wings. Una diffusione che segue storicamente la cultura cristiana e il periodo precedente alla Quaresima.
Una storia antica
Le chiacchiere non sono un’invenzione recente. «Se si va indietro nel tempo – racconta Massara – le chiacchiere esistevano già ai tempi della Roma imperiale, durante i Saturnali, le festività delle due settimane precedenti la Quaresima. Erano feste allegre e opulente, perché poi iniziava il periodo più austero del digiuno, e bisognava fare il pieno». Si chiamavano allora frictilia, erano cotte nel grasso di maiale e preparate con farina, uova e miele, dato che lo zucchero non esisteva ancora. La forma che conosciamo oggi si è invece definita intorno al Rinascimento.
La ricetta: tre pilastri
Secondo Massara, fare una buona chiacchiera si regge su tre elementi fondamentali: l’impasto, la laminazione e la temperatura dell’olio di frittura.
La ricetta è semplice negli ingredienti: 500 g di farina, 50 g di zucchero, 30 g di burro, 2 uova, un cucchiaio di grappa e mezzo limone (succo e scorza grattugiata). La componente alcolica — grappa, Marsala o altro a seconda della regione — è un elemento tradizionale e non va trascurata. L’impasto risulta piuttosto duro e tenace, simile a quello delle lasagne, e dopo due ore di riposo coperto con la pellicola va laminato con la sfogliatrice per pasta, passandolo quattro o cinque volte fino a renderlo liscio ed elastico. Senza questo passaggio, il mattarello da solo non basta.
Per la frittura, l’olio ideale è di semi di girasole o di arachidi — dal gusto neutro e con un punto di fumo elevato. La temperatura deve stare tra i 170 e i 180 gradi: un olio troppo freddo impedisce la formazione delle caratteristiche bollicine e fa assorbire troppo olio, uno troppo caldo fa colorire la superficie lasciando l’interno crudo e compromette la fragranza nel giro di poche ore. «Le bollicine – sottolinea Massara – sono quello che le rende belle». Un buon modo per valutare la qualità anche al banco: poche bollicine e colore scuro sono segnali di frittura non ottimale.
Quanto alle versioni al forno, il pasticcere è diretto: «Se dobbiamo farlo, facciamolo bene. Per me, chiacchiera fritta tutta la vita». Le varianti al forno, nate con le nuove abitudini alimentari, hanno una struttura più secca e non sviluppano le bolle. Le versioni con cioccolato, pistacchio o palline colorate esistono, ma la classica rappresenta ancora l’ottanta per cento delle vendite.
Tortelli, per chi volesse osare
Accanto alle chiacchiere, in questo periodo sul bancone della pasticceria non mancano i tortelli — quelli vuoti, leggeri e soffici, o farciti con crema pasticcera. Per chi volesse provarli a casa, Massara ha condiviso anche la ricetta, riadattata per circa un chilo di prodotto finito: 200 g di acqua, 100 g di latte, 125 g di burro, 300 g di farina, 7-8 uova intere, un pizzico di sale e scorza di limone grattugiata.
Il procedimento ricorda quello dei bignè: «Si portano a ebollizione acqua, latte e burro, si versa la farina a pioggia mescolando come per la polenta, si lascia cuocere cinque minuti, poi si aggiungono le uova una alla volta fuori dal fuoco fino a ottenere un impasto morbido e cremoso. Si friggono a temperatura simile a quella delle chiacchiere, poi si fanno rotolare nello zucchero semolato». E, come quasi tutto ciò che è fritto, vanno mangiati più caldi possibile.
Un dolce stagionale, e tale rimane
A differenza del panettone, che ormai si può trovare tutto l’anno in diverse varianti, la chiacchiera resta fedele al suo periodo. «Appena inizia la Quaresima qualcuno la chiede ancora, ma pochi – dice Massara – Mentre noi pasticceri nel frattempo stiamo già coltivando il lievito madre per le colombe». Il prossimo evento di pasticceria a Varese è infatti già fissato: Signora Colomba, il quindici marzo.
