Comabbio rende omaggio a Franco Battiato con la mostra “Tra il buio e la luce”

È un omaggio a Franco Battiato quello in programma sabato 7 marzo alle 18:00 alla Sala Lucio Fontana di Comabbio dal titolo Tra il buio e la luce. L’evento, a ingresso libero, esplora le musica e il pensiero del maestro siciliano attraverso opere d’arte e performance dal vivo.

Protagonista è la mostra di opere in resina luminescente di Giuseppe Portella, lavori ispirati e dedicati al pensiero spirituale di Battiato.

La serata è arricchita dalla partecipazione di ospiti legati al percorso artistico di Battiato. Tra loro, Gianfranco D’Adda, batterista storico e grande amico del cantautore, testimone diretto di una stagione musicale che ha segnato la cultura italiana. È presente anche Paolo Raimondi, attore nello spettacolo teatrale “Baby sitter” di Franco Battiato, che porta un contributo legato all’esperienza scenica.

A completare il programma, la performance della danzatrice Elena Lago e la presenza di Stefano Ribolzi alla consolle, per un accompagnamento sonoro che dialoga con le opere esposte e con lo spirito della serata.

Il borgo di Lucio Fontana promotore dell’iniziativa

L’evento è promosso dall’associazione culturale Il borgo di Lucio Fontana e si svolge negli spazi della Sala Lucio Fontana di Comabbio.