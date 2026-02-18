Cura dell’anziano fragile, a Saronno due incontri di formazione gratuita per caregiver e famiglie
Si parlerà di adattamento degli spazi, utilizzo degli ausili, movimentazione, igiene e prevenzione delle lesioni con professioniste del settore. Gli incontri si terranno il 27 febbraio e il 13 marzo al Condominio X2 di viale Amendola
A Saronno il Centro per la Famiglia dell’Ambito Territoriale Sociale promuove un ciclo di incontri gratuiti rivolti alla cittadinanza e in particolare ai caregiver che assistono persone anziane fragili. L’obiettivo è offrire strumenti concreti di supporto alle famiglie e rafforzare la rete di prossimità sul territorio.
L’iniziativa prevede due appuntamenti, pensati per chi si prende cura quotidianamente di un familiare a domicilio, con attenzione agli aspetti pratici e organizzativi della vita in casa. Un’opportunità concreta per acquisire competenze utili nella gestione dell’anziano fragile e anche per condividere esperienze e difficoltà con altri caregiver del territorio.
La casa dell’anziano fragile
Il primo incontro, in programma venerdì 27 febbraio dalle 17.30 alle 19.30 al Condominio X2 di viale Amendola a Saronno, è intitolato “La casa dell’anziano fragile”.
Rivolto a caregiver e familiari, l’appuntamento approfondirà temi centrali come l’adattamento degli spazi domestici, l’utilizzo corretto degli ausili e le soluzioni per rendere la vita quotidiana più sicura e accessibile. Relatrice sarà la dottoressa Giordana Donvito, terapista occupazionale.
Movimentazione e cura dell’anziano fragile a casa
Il secondo incontro si terrà venerdì 13 marzo, sempre dalle 17.30 alle 19.30 al Condominio X2 di viale Amendola.
L’appuntamento, dal taglio formativo-pratico, affronterà la corretta movimentazione della persona anziana, l’igiene, la gestione della terapia, l’alimentazione e la prevenzione delle lesioni. A condurre l’incontro sarà la dottoressa Manuela Alunni, infermiera territoriale.
Partecipazione gratuita con iscrizione
Entrambi gli incontri sono gratuiti, ma è richiesta la prenotazione. Per iscriversi è possibile contattare il numero 375 8286099 oppure scrivere all’indirizzo paola.tobia@sede.croceazzurra.net
