Varese News

Salute

Cura dell’anziano fragile, a Saronno due incontri di formazione gratuita per caregiver e famiglie

Si parlerà di adattamento degli spazi, utilizzo degli ausili, movimentazione, igiene e prevenzione delle lesioni con professioniste del settore. Gli incontri si terranno il 27 febbraio e il 13 marzo al Condominio X2 di viale Amendola

malato di alzheimer anziano

A Saronno il Centro per la Famiglia dell’Ambito Territoriale Sociale promuove un ciclo di incontri gratuiti rivolti alla cittadinanza e in particolare ai caregiver che assistono persone anziane fragili. L’obiettivo è offrire strumenti concreti di supporto alle famiglie e rafforzare la rete di prossimità sul territorio.

L’iniziativa prevede due appuntamenti, pensati per chi si prende cura quotidianamente di un familiare a domicilio, con attenzione agli aspetti pratici e organizzativi della vita in casa. Un’opportunità concreta per acquisire competenze utili nella gestione dell’anziano fragile e anche per condividere esperienze e difficoltà con altri caregiver del territorio.

La casa dell’anziano fragile

Il primo incontro, in programma venerdì 27 febbraio dalle 17.30 alle 19.30 al Condominio X2 di viale Amendola a Saronno, è intitolato “La casa dell’anziano fragile”.

Rivolto a caregiver e familiari, l’appuntamento approfondirà temi centrali come l’adattamento degli spazi domestici, l’utilizzo corretto degli ausili e le soluzioni per rendere la vita quotidiana più sicura e accessibile. Relatrice sarà la dottoressa Giordana Donvito, terapista occupazionale.

Movimentazione e cura dell’anziano fragile a casa

Il secondo incontro si terrà venerdì 13 marzo, sempre dalle 17.30 alle 19.30 al Condominio X2 di viale Amendola.

L’appuntamento, dal taglio formativo-pratico, affronterà la corretta movimentazione della persona anziana, l’igiene, la gestione della terapia, l’alimentazione e la prevenzione delle lesioni. A condurre l’incontro sarà la dottoressa Manuela Alunni, infermiera territoriale.

Partecipazione gratuita con iscrizione

Entrambi gli incontri sono gratuiti, ma è richiesta la prenotazione. Per iscriversi è possibile contattare il numero 375 8286099 oppure scrivere all’indirizzo paola.tobia@sede.croceazzurra.net

 

Tutti gli eventi

di febbraio  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
di
Pubblicato il 18 Febbraio 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.