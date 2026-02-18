Da settembre il corso di giurisprudenza sarà in centro a Varese. Le lezioni del primo anno in Sala Campiotti
Il corso con i suoi 350 studenti occuperà gli spazi di Piazza Monte Grappa. L'ente camerale metterà a disposizione ulteriori spazi negli anni successivi
L’Università dell’Insubria porterà da settembre il corso di laurea in Giurisprudenza nel cuore di Varese, negli spazi della Camera di Commercio in piazza Monte Grappa, segnando un passaggio simbolico e concreto: il diritto entra nel centro cittadino, a contatto diretto con la vita economica e istituzionale.
Il trasloco in piazza Monte Grappa
Grazie all’accordo tra ateneo e Camera di Commercio, il primo anno di corso si svolgerà nella Sala Campiotti, mentre il secondo anno troverà posto nell’emiciclo della sede camerale. L’accordo siglato tra l’ateneo e l’ente camerale prevede ulteriori aule e spazi didattici al piano terra, oggi da adeguare e mettere a norma, così da trasferire l’intero corso di Giurisprudenza in centro, per un totale stimato di 350‑400 studenti.
Nel primo anno accademico, 2026/2027, in piazza Monte Grappa l’organizzazione sarà più “stretta”, ma già dall’anno successivo, con interventi sugli ambienti al piano terra, saranno disponibili nuove aule e spazi per i docenti e la didattica. L’Insubria porterà arredi e dotazioni didattiche, mentre la Camera di Commercio garantirà gli interventi sugli ambienti; sono previsti anche uffici per i docenti e per la didattica.
Un corso in crescita, tra Varese e Como
«Il corso dell’Insubria di Giurisprudenza – spiega il professor Giuseppe Colangelo Direttore del Dipartimento ( foto sotto) – è uno dei pochi corsi in Italia in controtendenza, con numeri in crescita: a Varese si contano oggi circa 130 matricole, mentre a Como sono poco più di 100. Nell’ultimo anno accademico Varese ha superato Como per numero di nuove iscrizioni, segnale che la qualità del corso è riconosciuta sempre di più dagli studenti del territorio. Per un giovane varesino, dunque, non è più “necessario” spostarsi a Milano: la laurea in Giurisprudenza all’Insubria offre un livello formativo ritenuto ottimo, con un rapporto più diretto con docenti e servizi”.
Doppia laurea e respiro internazionale
Il corso di laurea in Giurisprudenza dell’Insubria è consolidato da anni su un impianto giuridico solido, con una forte attenzione alla dimensione economico‑giuridica. Sono attive numerose convenzioni Erasmus, che consentono periodi di studio all’estero, e soprattutto un accordo strutturato con il corso di Economia di Varese: grazie al percorso economico in Giurisprudenza, in sei anni è possibile conseguire una doppia laurea, in Giurisprudenza e in Economia, accedendo direttamente al secondo anno della laurea magistrale in Economia, Diritto e Finanza d’Impresa. Si tratta di un’opportunità ancora rara a livello nazionale, pensata per formare profili capaci di muoversi con competenza sia nel diritto sia nella gestione d’impresa e nella finanza.
Un progetto condiviso con il territorio
Il trasferimento in piazza Monte Grappa nasce da una collaborazione stretta tra università e sistema economico locale: la Rettrice Maria Pierro, il cui obiettivo dichiarato era di riportare in centro città gli studenti, e il presidente della Camera di Commercio Mauro hanno sottoscritto un accordo che mette a disposizione spazi prestigiosi nel cuore cittadini, proprio per il corso che, per numeri e caratteristiche, si presta meglio a questo “laboratorio urbano”. L’avvio delle lezioni del primo anno in Sala Campiotti, già dal prossimo settembre, vuole essere un segnale concreto di attenzione alle nuove generazioni, rendendo più visibile e accessibile l’università nella vita quotidiana di Varese.
