Dal Centro del Riuso tavoli da ping pong e teqball per i parchi comunali di Malnate

I parchi comunali di Malnate si preparano a diventare più sportivo con l’arrivo di nuove attrezzature dedicate ai giovani e a chi ama la vita all’aria aperta. Il progetto, grazie al lavoro del Centro del Riuso, ha ottenuto il via libera definitivo della Giunta e ha già superato la fase operativa dei sopralluoghi con l’Ufficio Tecnico Comunale (UTC) per stabilire l’esatta collocazione dei manufatti. Ora si attende solo la consegna dei tavoli e l’intervento della ditta incaricata per il montaggio.

Una donazione per la comunità

L’iniziativa porta la firma del Centro del Riuso di Malnate, che ha scelto di investire nel territorio facendosi carico dei costi di fornitura e installazione. Un gesto che trasforma il valore del riuso in un beneficio concreto e tangibile per la cittadinanza malnatese.

Dove si potrà giocare: la mappa degli interventi

La distribuzione delle nuove strutture coprirà diverse aree strategiche della città, con l’obiettivo di favorire l’aggregazione in più quartieri. Secondo la planimetria approvata, verranno installati due tavoli da ping pong e due tavoli da teqball (una disciplina che unisce calcio e tennistavolo su un piano curvo). Nello specifico, il ping pong troverà casa al Parco Bellavista e al Parco Villa Braghenti, mentre i tavoli da teqball saranno posizionati al parco di via Firenze e al Parco Primo Maggio.

Qualità e sicurezza certificate

Per garantire la massima durata nel tempo e la sicurezza degli utenti, la scelta è ricaduta su strutture in cemento con reti in acciaio inox, fornite dalla ditta specializzata Rosa Sport di Arcisate. L’investimento complessivo per i materiali e la posa in opera a regola d’arte ammonta a oltre 12.000 euro più IVA. Ogni installazione sarà accompagnata da una specifica certificazione di qualità, assicurando che i nuovi spazi gioco siano non solo divertenti, ma anche conformi alle più stringenti normative di sicurezza.