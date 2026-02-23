Dalla generazione sandwich: “Da ruolo di prestigio a stagista per seguire figli e genitori”
La prima testimonianza, che proponiamo oggi, arriva da San Giorgio su Legnano. È una donna tra i 51 e i 60 anni, con figli a carico e genitori anziani da assistere
Sono arrivate le prime risposte al modulo lanciato da Legnanonews per raccogliere le testimonianze della cosiddetta “generazione sandwich”, quella fascia di donne e uomini – spesso tra i 45 e i 60 anni – che si trovano stretti tra figli ancora a carico e genitori anziani da assistere.Storie diverse, ma accomunate da una parola chiave: equilibrio. Un equilibrio fragile, costruito ogni giorno tra lavoro, famiglia, burocrazia e salute.
«Dal 2007 mi occupo dei miei genitori. Ho ridimensionato la mia carriera per non crollare»
La prima testimonianza, che proponiamo oggi, arriva da San Giorgio su Legnano. È una donna tra i 51 e i 60 anni, con figli a carico e genitori anziani da assistere. Oltre all’aiuto privato a pagamento, di badanti e baby-sitter, la donna può contare su alcuni servizi pubblici comunali, come l’assistenza domiciliare e i centri diurni, ma nonostante questo è stata costretta a fare delle rinunce.
«Ho cresciuto due figli lavorando a tempo pieno e dal 2007 mi occupo dei genitori: nel tempo uno dopo l’altro ho seguito mio padre, mio suocero, mia madre – ancora vivente – e mia suocera», racconta. Oggi la nostra lettrice vive con due figli adulti, uno dei quali disabile a causa di una malattia autoimmune. Nel frattempo continua a lavorare a tempo pieno, ma a caro prezzo: «Ho dovuto ridimensionare le responsabilità, accettando di passare da un ruolo di prestigio a uno quasi da “stagista”, per non cadere in burn out», spiega. Non sono mancati problemi di salute, sia per il marito sia per lei stessa. E, a causa dell’età della madre, è diventata punto di riferimento anche per il fratello, che sta affrontando una separazione complicata con un bambino piccolo.
Un carico emotivo e organizzativo enorme, che però non cancella la lucidità con cui guarda la realtà: «Nonostante tutto mi sento fortunata. Se guardo intorno a me vedo situazioni ben peggiori».
Figli, genitori anziani e lavoro: la dura vita della “generazione sandwich”. Raccontaci la tua storia
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Rocco Cordi su "Grazie Giorgio per quel nostro pezzo di strada percorso insieme"
Bustocco-71 su Lavori in autostrada A8 a Gallarate, per otto mesi carreggiata per Milano ridotta a due corsie
Simone su Lavori in autostrada A8 a Gallarate, per otto mesi carreggiata per Milano ridotta a due corsie
Stefania Radman su Apre il cantiere stradale in via Carcano a Varese che rivoluzionerà la viabilità di Biumo
GrandeFratello su Apre il cantiere stradale in via Carcano a Varese che rivoluzionerà la viabilità di Biumo
GrandeFratello su Apre il cantiere stradale in via Carcano a Varese che rivoluzionerà la viabilità di Biumo
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.