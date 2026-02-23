Dalla generazione sandwich: “Da ruolo di prestigio a stagista per seguire figli e genitori”

Sono arrivate le prime risposte al modulo lanciato da Legnanonews per raccogliere le testimonianze della cosiddetta “generazione sandwich”, quella fascia di donne e uomini – spesso tra i 45 e i 60 anni – che si trovano stretti tra figli ancora a carico e genitori anziani da assistere.Storie diverse, ma accomunate da una parola chiave: equilibrio. Un equilibrio fragile, costruito ogni giorno tra lavoro, famiglia, burocrazia e salute.

«Dal 2007 mi occupo dei miei genitori. Ho ridimensionato la mia carriera per non crollare»

La prima testimonianza, che proponiamo oggi, arriva da San Giorgio su Legnano. È una donna tra i 51 e i 60 anni, con figli a carico e genitori anziani da assistere. Oltre all’aiuto privato a pagamento, di badanti e baby-sitter, la donna può contare su alcuni servizi pubblici comunali, come l’assistenza domiciliare e i centri diurni, ma nonostante questo è stata costretta a fare delle rinunce.

«Ho cresciuto due figli lavorando a tempo pieno e dal 2007 mi occupo dei genitori: nel tempo uno dopo l’altro ho seguito mio padre, mio suocero, mia madre – ancora vivente – e mia suocera», racconta. Oggi la nostra lettrice vive con due figli adulti, uno dei quali disabile a causa di una malattia autoimmune. Nel frattempo continua a lavorare a tempo pieno, ma a caro prezzo: «Ho dovuto ridimensionare le responsabilità, accettando di passare da un ruolo di prestigio a uno quasi da “stagista”, per non cadere in burn out», spiega. Non sono mancati problemi di salute, sia per il marito sia per lei stessa. E, a causa dell’età della madre, è diventata punto di riferimento anche per il fratello, che sta affrontando una separazione complicata con un bambino piccolo.

Un carico emotivo e organizzativo enorme, che però non cancella la lucidità con cui guarda la realtà: «Nonostante tutto mi sento fortunata. Se guardo intorno a me vedo situazioni ben peggiori».