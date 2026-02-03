Dati contro slogan: la CGIL presenta il rapporto IDOS 2025 sull’Immigrazione

Mercoledì 5 febbraio alle 9.30, nella sala comunale ex scuderie Martignoni di Gallarate, CGIL Varese e CGIL Lombardia presentano il rapporto immigrazione 2025 del Centro Studi e Ricerche IDOS. Un appuntamento che arriva dopo le polemiche sulla Remigration avvenuta in città nel 2025 e che punta a un confronto concreto sul tema. L’obiettivo dichiarato è parlare di immigrazione nei territori con pragmatismo, superare le discriminazioni attraverso la cultura e costruire insieme il bene comune. Per questo il sindacato confederale ha scelto di confrontarsi direttamente con le istituzioni.

La mattinata si aprirà con i saluti di Stefania Filetti, segretaria generale CGIL Varese, e l’introduzione di Ivan Comotti della segreteria CGIL Lombardia. Il rapporto sarà presentato nel dettaglio da Luca di Sciullo, presidente di IDOS, mentre Clemente Elia (CGIL Lombardia) si concentrerà su Varese e la Lombardia.

Seguirà una tavola rotonda coordinata dal direttore di VareseNews Marco Giovannelli, con la partecipazione di Luca di Sciullo, Davide Galimberti (sindaco di Varese), Andrea Cassani (sindaco di Gallarate) e Marco Magrini (presidente della Provincia di Varese).

A chiudere i lavori sarà Valentina Cappelletti, segretaria generale CGIL Lombardia.