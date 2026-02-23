Degrado al parco intorno al campo di atletica di Busto Arsizio: “Cestini pieni e rifiuti ovunque”

Rifiuti che strabordano dai cestini, cartacce e bottiglie abbandonate sul prato a pochi passi da chi corre e si allena. Il parco adiacente al campo di atletica di Busto Arsizio versa in condizioni di degrado, una situazione segnalata con forza da alcuni cittadini che frequentano regolarmente l’area dedicata allo sport e al tempo libero. Nonostante le segnalazioni ufficiali inoltrate nei giorni scorsi, la situazione non è ancora stata risolta.

Una discarica a cielo aperto tra gli atleti

L’area verde, che dovrebbe essere un fiore all’occhiello della città e un luogo dedicato alla salute, si è trasformata in una piccola discarica a cielo aperto. I cestini dell’immondizia, ormai saturi da tempo, non riescono più a contenere i rifiuti che finiscono inevitabilmente per riversarsi a terra, sporcando i sentieri e le zone erbose frequentate ogni giorno da famiglie e bambini.

Le segnalazioni rimaste senza risposta

La frustrazione dei residenti nasce non solo dallo sporco, ma anche dalla percezione di un abbandono istituzionale. «La Polizia Municipale è stata avvisata ufficialmente oltre una settimana fa – spiega un cittadino che ha deciso di rendere pubblica la situazione – ma nonostante le rassicurazioni non è stato effettuato alcun intervento di pulizia o svuotamento». Il timore è che l’indifferenza possa portare a un ulteriore peggioramento delle condizioni igieniche dell’area.

L’appello per il decoro del parco

Il campo di atletica rappresenta un impianto di eccellenza per Busto Arsizio, ma il contrasto con lo stato del parco circostante è netto. Chi frequenta la zona chiede un intervento di ripristino immediato e, soprattutto, una programmazione più efficace dei passaggi per lo svuotamento dei rifiuti, affinché un bene comune destinato alla collettività non resti ostaggio dell’incuria.

Spettabile Redazione di VareseNews,

vi scrivo per segnalare una situazione di degrado insostenibile che interessa il parco adiacente al campo di atletica di Busto Arsizio, un’area verde frequentata ogni giorno da sportivi, famiglie e bambini.

Come potete vedere dalle fotografie che allego alla presente, la situazione è ormai fuori controllo: Cestini strabordanti: I piccoli bidoni dell’immondizia non vengono svuotati da tempo e il contenuto si sta riversando sui prati.

Rifiuti sparsi: Bottiglie, cartacce e sacchetti di plastica giacciono a terra nell’indifferenza generale.

Mancata risposta: La Polizia Municipale è stata avvisata ufficialmente oltre una settimana fa, ma nonostante le rassicurazioni non è stato effettuato alcun intervento di pulizia o svuotamento.

È frustrante vedere come un bene comune destinato allo sport e alla salute venga abbandonato a se stesso, diventando una piccola discarica a cielo aperto proprio accanto a un impianto di eccellenza per la nostra città.

Spero che dare visibilità a questa notizia attraverso il vostro giornale possa servire a sollecitare chi di dovere per un intervento di ripristino immediato e una gestione più decorosa del parco.

Resto a vostra disposizione per eventuali chiarimenti.

Cordiali saluti

Cesare Furlanetto