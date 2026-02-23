Deltaplani sul Lago Maggiore: dal Consiglio Regionale il patrocinio al Trofeo Albrizio

I cieli del Lago Maggiore si preparano a colorarsi per uno degli appuntamenti più spettacolari della stagione. Il “38° Trofeo Valerio Albrizio”, storica competizione internazionale di volo libero, ha ottenuto il patrocinio ufficiale del Consiglio Regionale della Lombardia, rientrando tra le otto eccellenze territoriali sostenute dall’Ufficio di Presidenza per la prossima primavera.

Sport, turismo e inclusione

L’iniziativa varesina si inserisce in un pacchetto di provvedimenti volti a valorizzare lo sport non solo come competizione, ma come volano per il turismo e veicolo di inclusione sociale.

“I lombardi custodiscono un grande spirito che li porta a essere promotori di iniziative che uniscono intrattenimento, sensibilizzazione e welfare”, ha commentato il Presidente del Consiglio regionale Federico Romani. “Sosteniamo questi progetti perché puntano alla promozione del territorio e all’incentivazione di un turismo di qualità”.

I numeri del Trofeo

La manifestazione, in programma dal 24 al 26 aprile, vedrà la partecipazione di circa 60 piloti selezionati secondo rigidi regolamenti internazionali. Una quota degli atleti sarà riservata a partecipanti stranieri, confermando il respiro globale dell’evento che fa di Laveno una delle capitali del deltaplano (specialità cross-country).

I luoghi dello spettacolo

La gara si preannuncia ad alto tasso di spettacolarità grazie a uno scenario naturale unico:

I decolli: i piloti si lanceranno dal Monte Sasso del Ferro, con la sua vista mozzafiato sul Verbano, e dal Monte Crocetta a Cittiglio.

L’atterraggio: il punto d’arrivo ufficiale per tutti i concorrenti sarà la località Pradaccio, nel comune di Laveno Mombello, dove cittadini e turisti potranno assistere alle fasi finali dei voli.

L’approvazione del patrocinio regionale riconosce al Trofeo Albrizio il valore di manifestazione storica capace di attrarre appassionati da tutta Europa, consolidando il legame tra sport estremi e valorizzazione paesaggistica del Varesotto.