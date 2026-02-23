Deltaplani sul Lago Maggiore: dal Consiglio Regionale il patrocinio al Trofeo Albrizio
L'Ufficio di Presidenza approva otto nuovi patrocini per la primavera lombarda. A Laveno Mombello riflettori accesi sulla storica competizione internazionale di volo libero: 60 piloti si sfideranno tra il Sasso del Ferro e il Monte Crocetta
I cieli del Lago Maggiore si preparano a colorarsi per uno degli appuntamenti più spettacolari della stagione. Il “38° Trofeo Valerio Albrizio”, storica competizione internazionale di volo libero, ha ottenuto il patrocinio ufficiale del Consiglio Regionale della Lombardia, rientrando tra le otto eccellenze territoriali sostenute dall’Ufficio di Presidenza per la prossima primavera.
Sport, turismo e inclusione
L’iniziativa varesina si inserisce in un pacchetto di provvedimenti volti a valorizzare lo sport non solo come competizione, ma come volano per il turismo e veicolo di inclusione sociale.
“I lombardi custodiscono un grande spirito che li porta a essere promotori di iniziative che uniscono intrattenimento, sensibilizzazione e welfare”, ha commentato il Presidente del Consiglio regionale Federico Romani. “Sosteniamo questi progetti perché puntano alla promozione del territorio e all’incentivazione di un turismo di qualità”.
I numeri del Trofeo
La manifestazione, in programma dal 24 al 26 aprile, vedrà la partecipazione di circa 60 piloti selezionati secondo rigidi regolamenti internazionali. Una quota degli atleti sarà riservata a partecipanti stranieri, confermando il respiro globale dell’evento che fa di Laveno una delle capitali del deltaplano (specialità cross-country).
I luoghi dello spettacolo
La gara si preannuncia ad alto tasso di spettacolarità grazie a uno scenario naturale unico:
I decolli: i piloti si lanceranno dal Monte Sasso del Ferro, con la sua vista mozzafiato sul Verbano, e dal Monte Crocetta a Cittiglio.
L’atterraggio: il punto d’arrivo ufficiale per tutti i concorrenti sarà la località Pradaccio, nel comune di Laveno Mombello, dove cittadini e turisti potranno assistere alle fasi finali dei voli.
L’approvazione del patrocinio regionale riconosce al Trofeo Albrizio il valore di manifestazione storica capace di attrarre appassionati da tutta Europa, consolidando il legame tra sport estremi e valorizzazione paesaggistica del Varesotto.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Rocco Cordi su "Grazie Giorgio per quel nostro pezzo di strada percorso insieme"
Bustocco-71 su Lavori in autostrada A8 a Gallarate, per otto mesi carreggiata per Milano ridotta a due corsie
Simone su Lavori in autostrada A8 a Gallarate, per otto mesi carreggiata per Milano ridotta a due corsie
Stefania Radman su Apre il cantiere stradale in via Carcano a Varese che rivoluzionerà la viabilità di Biumo
GrandeFratello su Apre il cantiere stradale in via Carcano a Varese che rivoluzionerà la viabilità di Biumo
GrandeFratello su Apre il cantiere stradale in via Carcano a Varese che rivoluzionerà la viabilità di Biumo
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.