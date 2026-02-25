Diciottenne cade dalla moto in via Contardo Ferrini a Busto Arsizio

Incidente stradale mercoledì mattina a Busto Arsizio, dove un ragazzo di 18 anni è rimasto coinvolto in una caduta dalla moto.

L’allarme è scattato alle 8 in via Contardo Ferrini. Sul posto è intervenuta un’ambulanza di base inviata da Soreu Laghi, con equipaggio della Croce Rossa di Busto Arsizio, mentre per i rilievi sono stati allertati gli agenti della Polizia locale cittadina.

Il giovane è stato soccorso dal personale sanitario: al momento dell’intervento le operazioni risultavano in corso per valutare le sue condizioni e ricostruire la dinamica dell’accaduto.

(immagine repertorio)